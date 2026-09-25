21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı
25.09.2026 18:21
The New York Times, 500’ü aşkın oyuncu, yazar, yapımcı ve televizyon sektörü çalışanının oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 televizyon yapımını sıraladı.
The New York Times'ın sıralamasının tepesinde kimseyi şaşırtmayacak yapımlar var. 16 Emmy ödüllü Breaking Bad birinci, yine 16 Emmy kazanan Mad Men üçüncü sırada. 19 Emmy’li Succession dördüncü olurken 59 Emmy ödüllü Game of Thrones altıncı sıraya yerleşti. Fleabag, Veep ve Atlanta ise ilk 10’daki komedi yapımları arasında.
1. Breaking Bad
2. The Wire
3. Mad Men
4. Succession
5. Fleabag
6. Game of Thrones
7. Veep
8. 30 Rock
9. Curb Your Enthusiasm
10. Atlanta
The Office’in hem ABD hem de İngiltere versiyonu listede yer alıyor. ABD yapımı 11’inci, orijinal İngiliz yapımı ise 16’ncı sırada.
11. The Office (ABD)
12. Arrested Development
13. Girls
14. Friday Night Lights
15. Six Feet Under
16. The Office (U.K.)
17. The Americans
18. I May Destroy You
19. Chernobyl
20. The Crown
Listede bilimkurgu yapımları da öne çıkıyor. Black Mirror teknolojinin yarattığı kaygıları birbirinden bağımsız öykülerle ele alırken Severance, iş ve özel hayatın kesin biçimde ayrıldığı tek bir dünya kuruyor. Listenin zirvesindeki Breaking Bad ile aynı evrende geçen Better Call Saul ise 27’nci sırada.
21. The White Lotus
22. Lost
23. The Comeback
24. Deadwood
25. The Leftovers
26. Black Mirror
27. Better Call Saul
28. Band of Brothers
29. Key & Peele
30. Severance
Survivor’ın 31’inci sırada olması, listenin yalnızca kurmaca dizilerden oluşmadığını gösteriyor. Andor 32’nci sırada yer alırken 2025’te başlayan The Pitt 36’ncı, Adolescence 40’ıncı oldu. True Detective’in tamamı yerine yalnızca ilk sezonunun seçilmesi de dikkat çekici. Andor ve Watchmen ise popüler kurmaca evrenlerin otoriterlik, ırkçılık ve şiddet gibi siyasal konuları nasıl işleyebildiğini gösteriyor.
31. Survivor
32. Andor
33. Enlightened
34. Schitt’s Creek
35. True Detective (1. sezon)
36. The Pitt
37. Battlestar Galactica
38. Homeland
39. Watchmen
40. Adolescence
41. Louie
42. Hacks
43. Peaky Blinders
44. BoJack Horseman
45. Happy Valley
46. Broad City
47. Twin Peaks: The Return
48. House of Cards
49. Normal People
50. Parks and Recreation
Listenin geri kalanı ise şöyle:
51. The Good Place
52. Downton Abbey
53. Stranger Things
54. The Bureau
55. Insecure
56. Nathan for You
57. I Think You Should Leave
58. Chappelle’s Show
59. PEN15
60. Peep Show
61. RuPaul’s Drag Race
62. Slow Horses
63. The Thick of It
64. Anthony Bourdain: Parts Unknown
65. Mare of Easttown
66. The Rehearsal
67. The Handmaid’s Tale
68. Ozark
69. Anthony Bourdain: No Reservations
70. The Shield
71. Beef (1. sezon)
72. Squid Game
73. Barry
74. The Bear
75. Ted Lasso
76. Somebody Somewhere
77. Modern Family
78. It’s Always Sunny in Philadelphia
79. The Good Wife
80. How To With John Wilson
81. The Queen’s Gambit
82. Better Things
83. Justified
84. Planet Earth
85. The Great British Baking Show
86. Shogun
87. Reservation Dogs
88. Dexter
89. Baby Reindeer
90. Eastbound & Down
91. Catastrophe
92. The Night Of
93. Station Eleven
94. The Diplomat
95. House
96. Halt and Catch Fire
97. Community
98. The OA
99. Gilmore Girls
100. Scandal