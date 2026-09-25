21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı

Survivor’ın 31’inci sırada olması, listenin yalnızca kurmaca dizilerden oluşmadığını gösteriyor. Andor 32’nci sırada yer alırken 2025’te başlayan The Pitt 36’ncı, Adolescence 40’ıncı oldu. True Detective’in tamamı yerine yalnızca ilk sezonunun seçilmesi de dikkat çekici. Andor ve Watchmen ise popüler kurmaca evrenlerin otoriterlik, ırkçılık ve şiddet gibi siyasal konuları nasıl işleyebildiğini gösteriyor.

31. Survivor

32. Andor

33. Enlightened

34. Schitt’s Creek

35. True Detective (1. sezon)

36. The Pitt

37. Battlestar Galactica

38. Homeland

39. Watchmen

40. Adolescence

41. Louie

42. Hacks

43. Peaky Blinders

44. BoJack Horseman

45. Happy Valley

46. Broad City

47. Twin Peaks: The Return

48. House of Cards

49. Normal People

50. Parks and Recreation