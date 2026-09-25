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21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı

25.09.2026 18:21

Anıl Can TuncerGündem editörü

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The New York Times, 500’ü aşkın oyuncu, yazar, yapımcı ve televizyon sektörü çalışanının oylarıyla 21. yüzyılın en iyi 100 televizyon yapımını sıraladı.

21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı
Özel Kurum

The New York Times'ın sıralamasının tepesinde kimseyi şaşırtmayacak yapımlar var. 16 Emmy ödüllü Breaking Bad birinci, yine 16 Emmy kazanan Mad Men üçüncü sırada. 19 Emmy’li Succession dördüncü olurken 59 Emmy ödüllü Game of Thrones altıncı sıraya yerleşti. Fleabag, Veep ve Atlanta ise ilk 10’daki komedi yapımları arasında.

 

1. Breaking Bad

2. The Wire

3. Mad Men

4. Succession

5. Fleabag 

6. Game of Thrones 

7. Veep 

8. 30 Rock 

9. Curb Your Enthusiasm

10. Atlanta

21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı 1
Özel Kurum

The Office’in hem ABD hem de İngiltere versiyonu listede yer alıyor. ABD yapımı 11’inci, orijinal İngiliz yapımı ise 16’ncı sırada.

 

11. The Office (ABD)

12. Arrested Development

13. Girls 

14. Friday Night Lights 

15. Six Feet Under 

16. The Office (U.K.) 

17. The Americans 

18. I May Destroy You 

19. Chernobyl 

20. The Crown

21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı 2
Özel Kurum

Listede bilimkurgu yapımları da öne çıkıyor. Black Mirror teknolojinin yarattığı kaygıları birbirinden bağımsız öykülerle ele alırken Severance, iş ve özel hayatın kesin biçimde ayrıldığı tek bir dünya kuruyor. Listenin zirvesindeki Breaking Bad ile aynı evrende geçen Better Call Saul ise 27’nci sırada.

21. The White Lotus

22. Lost 

23. The Comeback 

24. Deadwood 

25. The Leftovers 

26. Black Mirror 

27. Better Call Saul 

28. Band of Brothers 

29. Key & Peele 

30. Severance

21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı 3
Özel Kurum

Survivor’ın 31’inci sırada olması, listenin yalnızca kurmaca dizilerden oluşmadığını gösteriyor. Andor 32’nci sırada yer alırken 2025’te başlayan The Pitt 36’ncı, Adolescence 40’ıncı oldu. True Detective’in tamamı yerine yalnızca ilk sezonunun seçilmesi de dikkat çekici. Andor ve Watchmen ise popüler kurmaca evrenlerin otoriterlik, ırkçılık ve şiddet gibi siyasal konuları nasıl işleyebildiğini gösteriyor.

 

31. Survivor

32. Andor

33. Enlightened

34. Schitt’s Creek 

35. True Detective (1. sezon) 

36. The Pitt 

37. Battlestar Galactica 

38. Homeland 

39. Watchmen 

40. Adolescence

41. Louie

42. Hacks 

43. Peaky Blinders 

44. BoJack Horseman 

45. Happy Valley 

46. Broad City 

47. Twin Peaks: The Return 

48. House of Cards 

49. Normal People 

50. Parks and Recreation

21. yüzyılın en iyi 100 televizyon dizisi açıklandı 4
Özel Kurum

Listenin geri kalanı ise şöyle:

51. The Good Place

52. Downton Abbey

53. Stranger Things 

54. The Bureau 

55. Insecure 

56. Nathan for You 

57. I Think You Should Leave 

58. Chappelle’s Show 

59. PEN15 

60. Peep Show 

61. RuPaul’s Drag Race 

62. Slow Horses 

63. The Thick of It 

64. Anthony Bourdain: Parts Unknown 

65. Mare of Easttown 

66. The Rehearsal 

67. The Handmaid’s Tale 

68. Ozark 

69. Anthony Bourdain: No Reservations 

70. The Shield 

71. Beef (1. sezon) 

72. Squid Game 

73. Barry 

74. The Bear 

75. Ted Lasso 

76. Somebody Somewhere 

77. Modern Family 

78. It’s Always Sunny in Philadelphia 

79. The Good Wife 

80. How To With John Wilson 

81. The Queen’s Gambit 

82. Better Things 

83. Justified 

84. Planet Earth 

85. The Great British Baking Show 

86. Shogun 

87. Reservation Dogs 

88. Dexter 

89. Baby Reindeer 

90. Eastbound & Down 

91. Catastrophe 

92. The Night Of 

93. Station Eleven 

94. The Diplomat 

95. House 

96. Halt and Catch Fire 

97. Community 

98. The OA 

99. Gilmore Girls 

100. Scandal