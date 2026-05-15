24 yıl sonra bir ilk. A Milli Takım'ın Dünya Kupası marşları görücüye çıktı
15.05.2026 14:18
Son Güncelleme: 15.05.2026 14:22
2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 24 yıl aradan sonra turnuvata katılan A Milli Futbol Takımı için ünlü isimler harekete geçti. Hazırlanan milli marşlar kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.
24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için marş tartışmaları bir süredir devam ediyor. Turnuvaya sayılı günler kala marş telaşı başladı. Tarkan'ın yıllar önce hazırladığı “Bir Oluruz Yolunda” hala etkisini sürdürürken, birçok ünlü isim de Ay-yıldızlılar'a sahada eşlik edecek marş için kolları sıvadı. İşte Sinan Akçıl'dan Semicenk'e, Rafet El Roman'dan Edis'e A Milli Takım için hazırlanan şarkılar…
SİNAN AKÇIL-TÜRKLER GELİYOR
Sinan Akçıl, Milli takım için “Türkler Geliyor” adlı bir marş hazırladı. Dün yayınlanan marşı bazı sosyal medya kullancıları çok beğenirken bazıları da uygun bulmadı. Sinan Akçıl imzalı “Türkler Geliyor” marşının sözlerinin bir kısmı şöyle:
"Doğusundan batısına
Selam çakıp Atasına
Bu dünya kupasına
Türkler geliyor"
Öte yandan ünlü müzisyenin Milli Takım için yaptığı şarkı, TFF'nin Youtube kanalında da paylaşılırken; Akçıl, şarkıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da dinletti.
RAFET EL ROMAN-DOLU DİZGİN
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman da Milli Takım için bir marş hazırladı. 19 Mayıs'ta çıkacak “Dolu Dizgin” adlı marşın bir kısmını takipçileriyle paylaşan Rafet El Roman'ın kaleme aldığı sözler şöyle:
"Kırmızı beyaz sancağında, ay yıldız yanar şafağında
Gümbür gümbür ses verilsin
Türkiye geliyor dolu dizgin"
Merakla beklenen “Dolu Dizgin” adlı marş için yapay zeka ile bir klip de hazırlayan Rafet El Roman'ın marşının melodisi çok beğenildi.
SEMİCENK
Son dönemin yükselen yıldızlarından Semicenk de A Milli Futbol Takımı için bir marş hazırladı. Marşın 36 saniyelik bir bölümünü paylaşan Semicenk, “Milli takımımıza çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Takımımız için hazırlamış olduğum marşın nakarat kısmını sizler ile paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Semicenk imzalı marşın nakaratının sözleri şöyle:
"Bu kudret gelir Ata'ndan, kanında destanlarla, zaferler senindir Türkiye'm. Yürü bu yol şeref yolumuz dünya şahit olsun, haydi saldır Türkiye'm... "
EDİS-ÖLÜRÜZ TÜRKİYE'NİN AŞKINA
Gerek şarkıları gerek sahne performansıyla adından söz ettiren Edis Görgülü de Milli Takım için çok sevilen Martılar şarkısını yeniden düzenledi. Edis'in Ölürüz Türkiye'nin Aşkına adıyla bestelediği marşın sözleri ise bu şekilde:
"Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyor kan damarda
Gelse tarihi yazsa baştan
Bize el verdikçe korkacaklar
Ölürüz Türkiye’nin aşkına
Yanında taraftar gece gündüz arkanda
Hastayız ay yıldızlı formaya
Hiç durma sırala gollerini art arda"
MURDA VE MERO- ADIMIZ TÜRKİYE
Ünlü rapçi Murda ve Mero da Milli Takım için “Adımız Türkiye” adlı bir marş hazırladı. Milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın da sosyal medya hesaplarından paylaştıkları marşın sözleri ise şöyle:
"Starboy, Kenan, şampiyon, tamam
Turco "Bela", salgın "Veba"
Takım sahada, ordu armada
Kaptanla Hakan, asistler Arda
Bizim çocuklar yeni bi' dalga
Taraftar bur'da sabaha kadar, yeah
Ay yıldız gelsin alayınıza fazlayız, yeah
Ferdi'yiz, Orkun'uz, Barış'ız, Altay'ız, ah
Uğurcan, Merih'iz, savaştan kaçmayız, yeah
Yan yana, kan kana, vatana”
DOĞUŞ
Doğuş da A Milli Takım için bir marş bestelediğini duyurdu. Şarkının henüz bitmediğini söyleyen Doğuş, sözlerin bir kısmını da paylaştı. İşte Doğuş'un Milli Takım için yazdığı marşın sözlerinin bir kısmı:
"Kırmızı beyazla boyandı her yer
Şanlı tarihinle kükredi gökler
Yazıldı bu destan dindi hasret
Şampiyon Türkiye bilsin bilsin tüm millet
Sahada fırtına yürekte ateş
Doğdu beklenen o kutlu güneş
90 dakika değil bin yıllık sevda
İmzamız atıldı artık dünyaya"
FARUK K VE BİRKAÇ İYİ ADAM- YAZARIZ ADINI GÖKLERE
Bir döneme damga vuran Birkaç İyi Adam grubu da 30 yıl sonra yeniden bir araya gelerek Milli Takım için “Yazarız Adını Göklere” adlı bir şarkı hazırladı. Şarkı için klip de hazırlayan Birkaç İyi Adam grubunun marşının sözlerinin nakaratı şu şekilde:
"Yazarız adını göklere
Göğsünü gere gere
Çek bir besmele
Türkiye!
Yazarız adını göklere
Göğsünü gere gere
Sığmayız enginlere
Türkiye!"
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final karşılaşması ise 19 Temmuz'da yapılacak. Dev turnuvaya 24 yıl aradan sonra katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki maçları ise şöyle:
14 Haziran 2026 Türkiye–Avustralya/ TSİ 07.00
19 Haziran 2026 Türkiye–Paraguay/ TSİ 06.00
25 Haziran 2026 Türkiye–ABD/ TSİ 05.00