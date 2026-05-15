24 yıl sonra bir ilk. A Milli Takım'ın Dünya Kupası marşları görücüye çıktı

Son dönemin yükselen yıldızlarından Semicenk de A Milli Futbol Takımı için bir marş hazırladı. Marşın 36 saniyelik bir bölümünü paylaşan Semicenk, “Milli takımımıza çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Takımımız için hazırlamış olduğum marşın nakarat kısmını sizler ile paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Semicenk imzalı marşın nakaratının sözleri şöyle:

"Bu kudret gelir Ata'ndan, kanında destanlarla, zaferler senindir Türkiye'm. Yürü bu yol şeref yolumuz dünya şahit olsun, haydi saldır Türkiye'm... "

EDİS-ÖLÜRÜZ TÜRKİYE'NİN AŞKINA

Gerek şarkıları gerek sahne performansıyla adından söz ettiren Edis Görgülü de Milli Takım için çok sevilen Martılar şarkısını yeniden düzenledi. Edis'in Ölürüz Türkiye'nin Aşkına adıyla bestelediği marşın sözleri ise bu şekilde:

"Böyle sevmeden anlamazlar

Görünce durmuyor kan damarda

Gelse tarihi yazsa baştan

Bize el verdikçe korkacaklar

Ölürüz Türkiye’nin aşkına

Yanında taraftar gece gündüz arkanda

Hastayız ay yıldızlı formaya

Hiç durma sırala gollerini art arda"