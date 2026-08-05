26 yıllık kazı sonrası tarihi karar. Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, UNESCO listesinde

Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Bölgenin listeye alınması için 22 Temmuz'da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Çünkü Kadıkalesi-Anaia Höyüğü, deniz kıyısına kadar ulaşan çok geniş bir yerleşim alanını kapsıyor. Yaşanan gelişme, ilçenin tanıtımına da önemli bir katkı sunacak" diye konuştu.