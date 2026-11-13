27 yıldır aynı dizide oynuyor, bölüm başı kazandığı para dudak uçuklattı

Variety'nin haberine göre; ilk bölümden bu yana başrol oynadığı projede 2014 yılında yürütücü yapımcı da olan Mariska Hargitay'in bölüm başına 850 bin dolar (yaklaşık 43 milyon TL) kazandığı açıklandı.

62 yaşındaki Hargitay'in son sezonları 21 ila 22 bölümden oluşan diziden sezon başına 17,85 milyon ila 18,7 milyon dolar (yaklaşık 900 milyon TL) arasında gelir elde ettiği tahmin ediliyor.