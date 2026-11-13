27 yıldır aynı dizide oynuyor, bölüm başı kazandığı para dudak uçuklattı
13.11.2026 13:22
1999'dan beri Law & Order: Special Victims Unit dizisinde Olivia Benson karakterine hayat veren Mariska Hargitay'in bölüm başı kazandığı ücret ortaya çıktı.
Mariska Hargitay'in başrolünde yer aldığı "Law & Order: Special Victims Unit" dizisi, 1999 yılından bu yana izleyiciyle buluşuyor.
Dün akşam 600'üncü bölümü yayınlanan dizide Olivia Benson karakterini canlandıran ve bu rolle bir Emmy ödülüne layık görülen Hargitay'in kazancı ortaya çıktı.
2014'TE YÜRÜTÜCÜ YAPIMCI DA OLDU
Variety'nin haberine göre; ilk bölümden bu yana başrol oynadığı projede 2014 yılında yürütücü yapımcı da olan Mariska Hargitay'in bölüm başına 850 bin dolar (yaklaşık 43 milyon TL) kazandığı açıklandı.
62 yaşındaki Hargitay'in son sezonları 21 ila 22 bölümden oluşan diziden sezon başına 17,85 milyon ila 18,7 milyon dolar (yaklaşık 900 milyon TL) arasında gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
Öte yandan Zendaya'nın "Euphoria" dizisi, Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un da "The Morning Show" için bölüm başına 2 milyon dolar (100 milyon TL) kazandığı açıklandı.
Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short'un da "Only Murders in the Building" için bölüm başına 1 milyon dolar (50 milyon TL) aldığı öğrenildi.