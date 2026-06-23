28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'i Müge Anlı dakikalar içinde buldu. Tural Ferecov'un hayal kırıklığı

Çelik'e tepki gösteren Müge Anlı ise "Şöhret dediğiniz şey öyle günlük haberlerle ünlü olmuyor. Ünlülük dediğiniz şey mesela Kadir İnanır ünlüdür, Türkan Şoray ünlüdür. Ünlülük, kendi işinde yıllar boyunca aynı saygınlığı korumaktır. Senin ünlülük dediğin bu mu?" dedi.

Anlı, ardından "Yani Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Bu olay yüzünden abin seni neden arasın? Senin şöhretinle onun ne ilgisi var?" ifadelerini kullandı.