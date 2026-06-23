28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik'i Müge Anlı dakikalar içinde buldu. Tural Ferecov'un hayal kırıklığı
23.06.2026 13:29
Müge Anlı'nın programına Azerbaycan'dan gelen Tural Ferecov, kardeşi Muhammet Çelik'i aramak için programa katıldı. Çelik, dakikalar içinde bulunsa da kardeşler kavuşamadı.
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Azerbaycan'dan katılan ve taksi şoförlüğü yapan Tural Ferecov, en son 2 yaşındayken gördüğü kardeşi Muhammet Çelik'i aradığını söyledi.
Ferecov'un 28 yıldır aradığı kardeşi Muhammet Çelik kısa sürede bulundu. Ancak beklenen konuşma gerçekleşmedi. Canlı yayına bağlanan Muhammet Çelik, özel antrenörlük yaptığını ve sosyal medyada tanındığını ağabeyinin de bu yüzden kendisiyle iletişime geçmek istediğini iddia etti.
"AĞABEYİM PRİM İÇİN PROGRAMA ÇIKTI"
Çelik, "Türkiye'de bir şeyden dolayı popüler oldum, o da bunu duydu. Prim için programa çıktı" ifadelerini kullandı. Amerikalı bir kadınla evlendiğini belirten Çelik, "Herkes yakın zamanda öğrendi, bu olayla popüler oldum" dedi.
Ailesinden duyduklarını aktaran Çelik, ağabeyini babasına ait altınları alıp kaçmakla suçladı.
Bu iddiaları reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte gidemediklerini söyledi.
"SENİN ŞÖHRETİNLE ONUN NE İLGİSİ VAR?"
Çelik'e tepki gösteren Müge Anlı ise "Şöhret dediğiniz şey öyle günlük haberlerle ünlü olmuyor. Ünlülük dediğiniz şey mesela Kadir İnanır ünlüdür, Türkan Şoray ünlüdür. Ünlülük, kendi işinde yıllar boyunca aynı saygınlığı korumaktır. Senin ünlülük dediğin bu mu?" dedi.
Anlı, ardından "Yani Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Bu olay yüzünden abin seni neden arasın? Senin şöhretinle onun ne ilgisi var?" ifadelerini kullandı.
"BEN NİYETİNİ BİLİYORUM"
Muhammet Çelik, ardından sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yaptı.
Ağabeyinin numarasını, sosyal medya hesabını bildiğini buna rağmen iletişim kurmadığını iddia eden Çelik, "Burada kısa bir süre dahilinde fenomen olduğumu belirttim. Yayında bunu dile getirilmemesini prim ve farklı algılanmasını istemediğimi belirttim ama söylemek zorunda kaldım. İnsanların sizi bilmesi ve tanımasına fenomenlik denir. Bu bir gerçek. İster kalıcı olsun ya da olmasın. Ben niyetini ve geçmiş hayatta ne yaptığını biliyorum. Yoksa kim kardeşini görmek istemez. Olaya tek açıyla bakmayın. Hakim olmadığınız bir konu üzerinde yorum yapmayın. Görüşleriniz için teşekkür ederim" fiadelerini kullandı.
Öte yandan Çelik'in evlilik hikayesi de akıllara geldi. Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen Natalia isimli kadın ile o dönem güvenlik görevlisi olan Çelik'in birbirlerine aşık olduğu ve ikilinin ortak tek bir kelime bile bilmeden çeviri programıyla iletişim kurarak bir ay içinde evlendikleri ortaya çıktı.