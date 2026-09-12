3 buçuk metrekareye 57 sene sığdırdı. 16 yaşından beri bu işi yapıyor

Çalışma alanının küçük olmasından dolayı zaman zaman zorluk yaşadığını dile getiren Tosun, "3 buçuk metrekarelik iş yerimde işimi yapmaya çalışıyorum. Maddi imkanlardan dolayı daha büyük yerde iş yapamadık. 3 buçuk metrekarelik bir yerde çalışmak gerçekten zor" diye konuştu.

“Benden sonra buralarda bu işi yapacak kimse yok” diyen Tosun, "Hiç kimseyi yetiştiremedik. Zanaata özenen ve öğrenmek isteyen gençlerimiz yok. Ben gittiğim zaman kalan kişilerin mağdur olmasını istemediğim için son demime kadar bu işte mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.