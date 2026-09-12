3 buçuk metrekareye 57 sene sığdırdı. 16 yaşından beri bu işi yapıyor
12.09.2026 16:43
Adana'daki saatçi Sadık Tosun, 57 yıldır yolunu tuttuğu üç buçuk metrekarelik dükkanında saat tamirciliği yapıyor.
Adana'nın Karataş ilçesinde 1969'da açtığı üç buçuk metrekarelik dükkanda saat tamirciliği yapan Sadık Tosun, uzun yıllardır merceği gözünden, tornavidayı elinden düşürmüyor.
Bir tamircinin yanında 16 yaşında çıraklığa başlayan Tosun, zamanla mekanik ve elektronik saatlerin tamirinde ustalaştı.
1969'da Karataş ilçesi Hasan Şaş Caddesi'nde dükkan açan Tosun, pazar hariç her gün yolunu tuttuğu tek kişilik dükkanda müşterilerinin saatlerindeki arızaları ve eksiklikleri gideriyor.
Mesleğe ömrünü adayan Tosun, mesaisini saatlere ayar vererek geçiriyor.
"İŞİMİ BIRAKAMIYORUM"
Saatçiliğe adeta gönül verdiğini söyleyen ve antika saatleri onarmayı sevdiğini belirten Tosun, "Mesleğe severek başladım, aynı şekilde de devam ediyorum. Şu an gözlerimde sıkıntı var ama buna rağmen elimden geldiğince çalışıyorum. İşimi bırakamıyorum, çok seviyorum" dedi.
"ÜÇ BUÇUK METREKAREDE ÇALIŞMAK ZOR"
Çalışma alanının küçük olmasından dolayı zaman zaman zorluk yaşadığını dile getiren Tosun, "3 buçuk metrekarelik iş yerimde işimi yapmaya çalışıyorum. Maddi imkanlardan dolayı daha büyük yerde iş yapamadık. 3 buçuk metrekarelik bir yerde çalışmak gerçekten zor" diye konuştu.
“Benden sonra buralarda bu işi yapacak kimse yok” diyen Tosun, "Hiç kimseyi yetiştiremedik. Zanaata özenen ve öğrenmek isteyen gençlerimiz yok. Ben gittiğim zaman kalan kişilerin mağdur olmasını istemediğim için son demime kadar bu işte mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.