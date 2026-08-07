3 kök ekti şimdi bahçeye sığmıyor. Hobi olarak başladı, tonlarca ürün aldı

Kabakları tamamen hobi amaçlı yetiştirdiğini belirten İslah, ürünlerin veriminden memnun kaldığını dile getirdi.

“Kabakların bir tanesi 35-40 kilo geliyor.” diyen Mehmet İslah, “Böyle bir kabak hasadı yaptık akşam üzeri, bu kabağı geçen sene de denemiştim ama bu sene daha çok verim aldım. Burada ufak bir bahçem var, buraya 3 kök atmıştım şimdi bahçeyi de bak görüyorsunuz, çok uzun gidiyor. Bunları ben hatta kırpıyorum bahçemden sığmadığı için. Allah'a şükür hasadımızı yaptık.” ifadelerini kullandı.