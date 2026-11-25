Berber dükkanını ilk açtıkları yıllarda bu giyim tarzını benimsediklerini anlatan Gemici, müşterilerinin memnuniyetinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Gemici, "Benim için hiç zor değil, müşteriler memnun olunca ben de mutlu oluyorum. Farklı giyinen meslektaşlarımız var ama bence bu şekilde giyinmek daha uygun, benim için zor da değil" diye konuştu.

“BERBERLİK TEMİZLİK DEMEK”

Gemici'nin müşterilerinden Esat Uzunoğlu ise berberlik mesleğinde temizliğin ve özenli giyimin önemli olduğunu belirterek, "Kendisi en güzelini yapıyor, berberlik temizlik demek. Bence berberin özelliklerinde gömlek-kravat olması gerekiyor. Önceden beyaz önlükler vardı, onun da olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.