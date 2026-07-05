35 milyon dolar ediyordu. 10 dolara satıldı
05.07.2026 15:46
Son Güncelleme: 05.07.2026 15:51
ABD'de New Jersey eyaletinin en yüksek değerli mülklerinden biri olan Alpine bölgesindeki malikane, 10 dolar gibi sembolik bir bedelle el değiştirdi. Malikaneye en son 35 milyon dolar değer biçilmişti.
ABD'de New Jersey eyaletinin en yüksek değerli mülklerinden biri, eski Malezya Başbakanı Najib Razak'ın damadı Daniyar Kessikbayev'e 10 dolar karşılığında satıldı.
Tapu kayıtlarına göre, Mart 2025'te gerçekleşen bu satışla lüks malikane el değiştirdi. Kessikbayev, aynı zamanda Kazakistan'ın eski lideri Nursultan Nazarbayev'in eski yeğeni olarak biliniyor.
New York Post gazetesinin haberine göre, Razak şu anda Malezya'nın kamu fonu 1MDB üzerinden yapılan 4,5 milyar dolarlık yolsuzluktaki rolü sebebiyle cezaevinde.
Saray benzeri bu lüks yapı, 2011 yılında 34 milyon dolar fiyatla piyasada yer almış, bir yıl sonra ise Kessikbayev ile bağlantılı anonim bir paravan şirkete 20 milyon dolar nakit ödemeyle satılmıştı.
O dönemde bu satış, eyalet tarihindeki en yüksek konut fiyatı olarak kayıtlara geçti.
Alpine bölgesindeki Stone Mansion adlı konut 2022'de 27,5 milyon dolara satılırken, geçen yıl ise Spring Lake sahilindeki bir ev 25 milyon dolara alıcı buldu.
Söz konusu mülk, cezaevindeki eski başbakanın eşi Rosmah Mansor'un satın alma sürecine dahil olduğuna yönelik iddiaların ardından Malezya'da geniş kitlelerce tartışılmaya başlandı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Mansor'un bu mülkü mayıs ayında Britanya Virjin Adaları merkezli Daran Investments Capital şirketine gizli bir güven sözleşmesiyle devrettiği öne sürüldü.
Haberde, iş insanı Tan Sri Daing A Malek Daing Rahaman'ın da bu şirkette hissedar olduğu iddia edildi. Ancak Mansor ve Daing A Malek iddiaları reddederek emniyete şikayette bulundu.
VERGİ DEĞERLENDİRMESİNDE 35,5 MİLYON DOLAR DEĞER BİÇİLMİŞTİ
Kessikbayev'e yakın bir kaynak ise mülkün hâlâ kendisinde olduğunu ve herhangi bir devir işleminin yapılmadığını doğruladı.
Vergi dairesi kayıtlarında mülkün değeri daha önce 12,79 milyon dolar olarak gösterilse de, 2026 yılındaki vergi değerlendirmesinde bu mülke 35,5 milyon dolar değer biçildi.
Yaklaşık 1.600 metrekare büyüklüğündeki 9 odalı konut, 3 hektardan fazla bir arazi üzerinde yer alıyor. Malikane bünyesinde tam boy basketbol sahası, bowling salonu, sinema odası, kütüphane, şarap mahzeni, asansör ve iki adet havuz mevcut.
Yapı, 2000 yılında inşaat şirketi sahibi Joe Scott ve eşi Nancy Scott tarafından inşa edildi. Scotts ailesi araziyi 1997'de 1,55 milyon dolara satın almıştı.
Joe Scott, satış sürecine dair yaptığı açıklamada, alıcının 20 milyon doları hızlı bir şekilde nakit ödemek istediğini belirtti. Scott, alıcıların mülkteki içkiler dahil neredeyse her şeyi satın aldığını ekledi.
Scott, yeni sahiplerin basketbol sahasının duvarlarını kağıtla kapladığını ve tavanı kapattığını belirterek, evin özgün tasarımının zarar gördüğünü ifade etti.
Kessikbayev'in bu alımı, lüks bir konutu düşük bir bedelle ilk satın alışı değil. Kessikbayev daha önce de Plaza Hotel'deki 20 milyon dolarlık bir daireyi 1 dolar karşılığında satın almıştı.
Kessikbayev'in annesi Maira, 2001 yılında Kazakistan'ın uzun yıllar iktidarda kalan eski lideri Nursultan Nazarbayev'in kardeşi Bolat Nazarbayev ile evlenmişti.
Bolat, 2008'de Plaza Hotel'den 20 milyon dolara bir daire satın aldı. Daniyar Kessikbayev, vekaletname yetkisini kullanarak daireye annesinin adını ekledi ve ardından mülkü ondan 1 dolara satın aldı.
Ancak 2011'de bu evlilik iptal edildi ve Maira Nazarbayeva, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlamalarla Dubai'de Interpol aramasıyla gözaltına alındı.
Bolat Nazarbayev, 2012 yılında Manhattan'da açtığı davada Maira ve Daniyar'ın kendisini 100 milyon dolardan fazla dolandırdığını öne sürdü.
Davada ayrıca Kessikbayev'in Columbia Üniversitesine hileyle girdiği iddia edildi. Taraflar 2014 yılında mahkeme dışı bir anlaşmaya vardı; bu kapsamda Bolat Plaza Hotel'deki konutu geri alırken, lüks malikane üzerindeki hak talebinden vazgeçti.
2015 yılında ise aile, New York'ta lüks çantalar için ödeme yapmadıkları gerekçesiyle açılan başka bir davada uzlaşma sağladı.