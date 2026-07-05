35 milyon dolar ediyordu. 10 dolara satıldı

ABD'de New Jersey eyaletinin en yüksek değerli mülklerinden biri, eski Malezya Başbakanı Najib Razak'ın damadı Daniyar Kessikbayev'e 10 dolar karşılığında satıldı.

Tapu kayıtlarına göre, Mart 2025'te gerçekleşen bu satışla lüks malikane el değiştirdi. Kessikbayev, aynı zamanda Kazakistan'ın eski lideri Nursultan Nazarbayev'in eski yeğeni olarak biliniyor.

New York Post gazetesinin haberine göre, Razak şu anda Malezya'nın kamu fonu 1MDB üzerinden yapılan 4,5 milyar dolarlık yolsuzluktaki rolü sebebiyle cezaevinde.

Saray benzeri bu lüks yapı, 2011 yılında 34 milyon dolar fiyatla piyasada yer almış, bir yıl sonra ise Kessikbayev ile bağlantılı anonim bir paravan şirkete 20 milyon dolar nakit ödemeyle satılmıştı.

O dönemde bu satış, eyalet tarihindeki en yüksek konut fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Alpine bölgesindeki Stone Mansion adlı konut 2022'de 27,5 milyon dolara satılırken, geçen yıl ise Spring Lake sahilindeki bir ev 25 milyon dolara alıcı buldu.