36 yıldır üretiyor ama çalamıyor. Fiyatı 4 bin TL'den başlıyor

Ağaç seçiminden kesimine, şekillendirmeden son işlemlerine kadar sazın birçok aşamasını kendi elleriyle yapan Arslanyürek, gününün büyük bölümünü bağlamaların başında geçiriyor. Ahşabı şekillendirip ince işçilikle bağlamalara dönüştüren usta, yaptığı enstrümanları Türkiye'nin farklı illerindeki müzikseverlere gönderiyor. Bağlamanın yanı sıra gitar, keman ve ud gibi enstrümanların bakım ve onarımını da yapan Arslanyürek, Gaziantep ve çevre illerden gelen müşterilerine hizmet veriyor.

Yaptığı bağlamaların sesine ve işçiliğine büyük önem veren Arslanyürek, enstrümanları adeta nakış işler gibi hazırlıyor. Ancak yıllardır elinden yüzlerce bağlama geçmesine rağmen kendisi bu enstrümanı çalamayan Arslanyürek, bağlama çalmayı öğrenmek için kursa gitmeyi denediğini ancak yoğun çalışma temposu nedeniyle bu isteğini bir türlü gerçekleştiremediğini ifade etti.