36 yıllık emanet. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda kullanılan bayrak Türkiye’ye getiriliyor

Aradan geçen 36 yıl boyunca büyük bir özenle muhafaza edilen bayrak, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Türkiye’ye götürülmek üzere Gazcıoğlu’nun Gönyeli’deki evinde KKTC ve Türkiye’den yetkililerin yer aldığı heyete teslim edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın izlerini taşıyan tarihi bayrak, gerçekleştirilecek restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından gelecek nesillere aktarılacak.