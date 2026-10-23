4 ayda 18 bin ziyaretçi ağırlayan Makedonya Kule Müzesi Edirne'nin yeni gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne İl Halk Kütüphanesi ve Muradiye Mevlevihanesi’nin açılışlarını gerçekleştirmek üzere geldiği kentte ilk olarak Makedonya Kule Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla restorasyonu tamamlanarak geçtiğimiz temmuz ayında ziyarete açılan müzeyi gezen Ersoy, sergilenen eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ersoy’a, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Bakan Ersoy, Edirne programı kapsamında Valiliği de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.