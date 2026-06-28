44 lezzet damak çatlattı. Festivalde kuyruk uzadı, denemeyen kalmadı

Nezahat Şahin Bafra Nokul ve Lokumevi’nin işletme sahibi Nezahat Şahin de festivalin yöresel ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğunu dile getirdi. Ata yadigarı tarifleri yaşatmak amacıyla 16 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Şahin, Bafra nokulu, kaymaklı lokum ve manda peynirli su böreğinin ziyaretçiler tarafından en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Niyazi Kesim Restoran’ın dördüncü kuşak temsilcisi Hazar Kesim ise festival süresince Samsun’da önemli bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, bu yoğunluğun kentin gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Özellikle kapalı kıymalı Bafra pidesi ve manda peynirli pidenin büyük ilgi gördüğünü belirten Kesim, yerel üretim anlayışıyla hazırladıkları ürünleri ziyaretçilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.