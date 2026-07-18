45 yıldır ateşin karşısında çalışıyor. "Mecburen terliyorsun, çok zor"

“Büyük kazan kalayladığınız zaman daha sıcak oluyor ve zor oluyor diyen usta, ”Günde 50 civarında ürünü kalaylıyoruz. Önceden kurumlardan çok fazla kalaylanacak ürün geliyordu ancak kalaylanacak eşyalar şimdi kalmadı her şey sanayileşti. Şimdi artık o kadar iş olsa dahi çalıştıracak adam da yok" ifadelerini kullandı.