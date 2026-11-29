Yemeni ustası Ahmet Ataş, yaklaşık 50 yıldır ayakkabı ve yemeni sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Yaklaşık 50 yıla yakın bir zamandır ayakkabı ve yemeni işindeyim. İlk başladığım dönemlerde saya ustası olarak çalışmaya başladım. Bu 50 yıl içerisinde yemenicilik sektörünün içinde yer aldık. Truva ve Harry Potter filmleriyle birlikte sektör yeniden canlandı ve büyük bir ivme kazandı. Haliyle üretim değişti, daha da genişledi ve vasıflı insan gücüne ihtiyaç doğdu. Biz de bu sektörün içerisinde yer aldık. İş yerindeki ürünlerin tamamına yakını bana ait tasarım ve modellerden oluşuyor. Burada hem model üretiyoruz hem de sektörün saya işindeki ihtiyaçlarına göre cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

Yemeninin binlerce yıllık geçmişe sahip, doğal ve el yapımı bir ürün olduğunu ifade eden Ataş, "Yemeni dediğimizde binlerce yıllık bir geçmişi olan, tamamen doğal ve el yapımı bir üründen bahsediyoruz. Bu nedenle malzemelerde elimizden geldiğince farklı ürünler kullanmak istemiyoruz. Ancak kış ayları geldiğinde ayakları soğuktan korumak amacıyla müşterilerin talebine göre tabanına kauçuk ekleyebiliyoruz. Bunun dışında tamamen organik malzemelerden üretilen el yapımı bir ürün. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu ürünü, günümüzde yeniden modernize edilmiş haliyle yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.