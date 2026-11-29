Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu’nun gastronomi alanında iddialı bir şehir olduğunu belirterek, "Doğası ve kültürü ile Ordu bambaşka bir şehir. Ordu gastronomide iddialıydı, gastronominin en büyük başlığı da balıktır. Balığın bir festival haline dönüştüğü Karadeniz’de en büyük festivalin 7’ncisini idrak ediyoruz. Çok güzel katılım ve destek var, vatandaşlar güzel hamsi yiyor" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan vatandaşlar da etkinliğin renkli görüntülere sahne olduğunu, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve bol bol hamsi yediklerini belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.