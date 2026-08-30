5 yıl üzerinde çalıştı, başardı. Aracını Şimşek McQueen'e çevirdi

Vatandaşların ilgi ve alaka göstermesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Hüseyin Bağcı, "Hoşlarına gidiyor, benim de hoşuma gidiyor. Memnunum. Seve seve biniyorum. Çok hoşuma gidiyor, keyifli bir araç. Nereye gitsem mutlaka birileri karşıma çıkıyor ve ‘Çok güzel olmuş' diyor. Güzel etkinlikler oluyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Sırf onlar için yaptım zaten ben bu aracı. Çocuklar binsin, baksın, beğensin. İleride belki onlara da ilham gelir, belki onlar da bir şeyler yapmak ister diye düşündüm. Benim için önemli olan Konya'da tek olması. Aynısından bir tane daha olmaması benim için önemli. Bu aracımız Konya'da tektir. Aynısından bir tane daha yoktur. Şehir merkezlerinde veya başka memleketlerde böyle bir araç varsa bilemem ama Konya'da böyle bir araç yok. Bu aracın bakım aşaması seneden seneye değişti. Her sene arabamıza yeni bir özellik, yeni bir güzellik kattık. Makyajı, temizliği, jantları, lastikleri, döşemeleri olsun, hepsini en güzel şekilde ayarlamaya çalıştım. Görüntü ve ses sistemine varana kadar hepsi mevcuttur arabamızda. Sünnet gezilerine devamlı çıkmaktayız. Çok isteyen var. Genellikle herkese gitmeye, yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.