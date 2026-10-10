50 yıldır aynı işi yapıyor. Rıza Usta'nın ardından bu mesleği sürdürecek kimse yok

Mesleğe başlama hikayesinin yarım asır öncesine dayandığını belirten Ulukoz, "Bu işe ilkokuldan sonra başladım ben. Amcam 'Bu çocuk çalışacak' dedi. Getirdi ustama teslim etti, 'al eti senin kemiği benim' dedi" sözleriyle o günleri anlatıyor.

Ulukoz, askerlik çağına kadar ustasının yanında piştiğini ve askerden döndükten sonra aynı dükkanda çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.