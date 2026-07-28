500 yıldır suyun gücüyle dönüyor. Unu yakmıyor, doğal şekilde öğütüyor
28.07.2026 10:42
Adana'da 500 yıllık geçmişiyle dikkat çeken ata yadigarı su değirmeni, doğal taşlarıyla geleneksel üretimi sürdürüyor.
Teknolojinin gelişmesiyle modern değirmenlerin yaygınlaştığı günümüzde, Feke ilçesi Süphandere Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeni geleneksel üretimi sürdürüyor.
Çağlayan derenin kenarında, asırlık çınar ağacının gölgesinde bulunan değirmen, tamamen suyun gücüyle çalışan mekanizması ve doğal taşlarıyla buğday, mısır, bulgur ile hasat döneminde sumağı öğütüyor.
Yaklaşık 5 asırdır ayakta olduğu belirtilen değirmen, yalnızca bölgedeki köylülere değil, Adana'nın farklı ilçeleri ile Kayseri'den gelen üreticilere de hizmet veriyor. Geleneksel yapısını koruyan değirmen, tarihi atmosferiyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
"ATALARIMIZDAN BİZE KALDI"
Yaklaşık 35 yıldır ailesinden kalan değirmeni işleten Ramazan Şengül, geleneksel yöntemle yapılan üretimin ürünün doğallığını koruduğunu belirterek, “Burada sumak, bulgur, buğday ve mısır öğütüyoruz. Buranın bilinen yaklaşık 500 yıllık bir değirmen olduğu söyleniyor. Atalarımızdan bize kaldı” dedi.
Değirmenin en büyük özelliğinin unu yakmaması ve doğallığını bozmaması olduğunu söyleyen Şengül, "Su ile döndüğü için kepekli unu bozmadan tamamen doğal şekilde öğütüyor. Bu nedenle ilçemizden, çevre köylerden ve farklı illerden bilen insanlar bu unu özellikle tercih ediyor" şeklinde konuştu.
"TARİHİ DEĞİRMENİ GÖRMEYE GELEN DE ÇOK"
Geçmişte köylülerin mahsullerini at ve eşeklerle değirmene taşıdığını artık araçlarla geldiklerini anlatan Şengül, "Talep eskisi kadar yoğun değil ama Kayseri'den, Kozan'dan ve çevre ilçelerden gelen çok oluyor. Sadece un öğütmek için değil, bu tarihi değirmeni görmek için de gelen çok. Burayı gören yaşlı insanlar eski günlerini hatırlayıp duygulanıyor" diye konuştu.
Şengül, asırlardır ayakta kalan değirmenin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istediğini de belirtti.