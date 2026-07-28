500 yıldır suyun gücüyle dönüyor. Unu yakmıyor, doğal şekilde öğütüyor

Yaklaşık 35 yıldır ailesinden kalan değirmeni işleten Ramazan Şengül, geleneksel yöntemle yapılan üretimin ürünün doğallığını koruduğunu belirterek, “Burada sumak, bulgur, buğday ve mısır öğütüyoruz. Buranın bilinen yaklaşık 500 yıllık bir değirmen olduğu söyleniyor. Atalarımızdan bize kaldı” dedi.

Değirmenin en büyük özelliğinin unu yakmaması ve doğallığını bozmaması olduğunu söyleyen Şengül, "Su ile döndüğü için kepekli unu bozmadan tamamen doğal şekilde öğütüyor. Bu nedenle ilçemizden, çevre köylerden ve farklı illerden bilen insanlar bu unu özellikle tercih ediyor" şeklinde konuştu.