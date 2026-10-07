500 yıllık yazmalardan Şeyh Galib'in Divan'ına: Asırların hazinesi dünyaya açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bağışların önemine dikkat çekti. Erünsal’ın koleksiyonunda bulunan tek nüsha, nadir ve müellif hattı eserlerin artık dünyanın dört bir yanından incelenebildiğini belirtti.

Şeyh Galib’in henüz 18–19 yaşlarında kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan’ının da koleksiyonda yer aldığını vurgulayan Ersoy, bağışından dolayı Erünsal’a şu sözlerle teşekkür etti:

“Milletimize ait bir emanet olarak gördüğü bu eserlerin daha iyi korunması, gelecek nesillere ulaşması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması gayesiyle koleksiyonunu bağışlayan kıymetli hocamız Prof. Dr. İsmail Erünsal’a gönülden teşekkür ediyorum.”

Ersoy, eserlerin korunması ve dijital ortama aktarılmasında emeği geçen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığını ve tüm çalışma arkadaşlarını da kutladı.