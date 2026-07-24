534 yıldır dimdik ayakta. Gizemli sembolleri dikkat çekerken, kıblesi milim şaşmıyor

1492 yılında yapımı tamamlanan tarihi camide görev yapanmüezzin kayyım Abdullah Açar, tarihi yapının kıble özelliğinin yanı sıra bahçesindeki hazirede yatan önemli zatlar hakkında bilgi verdi.

Caminin yapılış süreci ve kıble hassasiyeti hakkında konuşan Açar, “Camimiz ismini, buranın inşasına vesile olan Şeyh Baba Yusuf Hazretleri'nden alıyor. Kendisi, Akşemseddin Hazretleri'nin halifesidir. Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretleri'ne Eyüp Sultan Camii'nde kalmasını söyleyince, o da kendi yerine halife olarak Şeyh Baba Yusuf Hazretleri'ni bırakmıştır” dedi.

Camide yukarıda yeşil renkte altıgen bir yıldız olduğunu belirten Açar, “Bunun, caminin dört dörtlük yapıldığına delil olduğunu söyleyenler var. Günümüz teknolojisiyle zahir olarak ölçüldüğü zaman kıblemizin milim şaşmadığı, sıfıra sıfır olduğu gözle de görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

Açar, sözlerini "Burası Mimar Sinan'dan önce yapılmış bir eser. Meleklerin ve cinlerin çalışarak yaptığı beş mescitten birisi olduğu da rivayet edilir. Kıblesi en doğru olan cami, Sivrihisar'ımızdaki bu Kurşunlu Camisi'dir" diye sürdürdü.