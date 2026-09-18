54 bin çini tek tek restore edildi, yüzlerce eser yeniden ziyaretçiyle buluştu

İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı değerlendirmede, tarihî yapıların korunması ve özgün mimari karakterlerinin gelecek nesillere aktarılmasının temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Müzelerde çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yenilikleri yapılara kazandırmaya da özen gösterdiklerini belirten Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri özelindeki çalışmaların bu doğrultuda projelendirildiğini ve etaplar halinde uygulandığını ifade etti.

Ersoy, yürütülen çalışmaların ölçeğine dikkati çekerek, “Cumhuriyet tarihimizin ve hatta birçok eserimiz açısından kendi yüzlerce yıllık tarihleri içerisinde şahit oldukları en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müzecilik ve arkeoloji tarihimizin göz bebeği ve şüphesiz dünya kültür mirasının da en önemli müze komplekslerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzelerimiz de bu sürecin bir parçası.” dedi.