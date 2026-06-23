55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'nın hayali yarım kaldı. İkiz bebeklerini kaybetti
23.06.2026 16:44
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikiz bebeklerini kaybettiğini açıkladı.
Astrolog Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi takipçileriyle paylaştı.
İkiz bebeklerini kaybeden ünlü astrolog, paylaşımına "Rabbimin hikmetinden sual olmaz." ifadesini ekledi.
Geçen sene ikinci kez evlenen Sayarı, çok konuşulan düğün ve kına organizasyonunun ardından ikiz bebeklere hamile olduğu açıklamıştı.
"SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile güzel haberi takipçilerine duyuran Sayarı, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün." ifadelerini kullanmıştı.
GEÇEN SENE EVLENMİŞTİ
15 Ağustos 2025'te hayatını Ahmet Destan ile birleştiren Nuray Sayarı'nın düğünü ve iddialı gelinliği sosyal medyada çok konuşulmuştu.