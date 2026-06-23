55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'nın hayali yarım kaldı. İkiz bebeklerini kaybetti

Geçen sene ikinci kez evlenen Sayarı, çok konuşulan düğün ve kına organizasyonunun ardından ikiz bebeklere hamile olduğu açıklamıştı.

"SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile güzel haberi takipçilerine duyuran Sayarı, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün." ifadelerini kullanmıştı.