Geçmişte tarım ve üretimde kullanılan ancak gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutan eşyaları orijinalliğini bozmadan onaran Özmen, yağmur, kar ve sıcaktan zarar görebilecek malzemeleri yaptırdığı kapalı alanda muhafaza ederken, taş aletleri ise evinin önündeki açık alanda sergilemeye başladı.

EŞYALARIN GEÇMİŞİNİ DE KAYIT ALTINA ALIYOR

Köylerden herhangi bir ücret ödemeden temin ettiği eşyaların geçmişini de araştıran Özmen, her birinin kimden alındığı ve ne zaman yapıldığına ilişkin ulaşabildiği bilgileri üzerlerine ekledi. Yıllardır sürdürdüğü çalışmayla bölgenin geçmişteki tarım, üretim ve günlük yaşam kültürünü yansıtan geniş bir koleksiyon oluşturan Özmen, kullanılmadıkları için atıl durumda bırakılan eşyaların yok olmasını önlemeye çalışıyor.

Bölgenin kültürel mirasını korumak amacıyla başlattığı çalışmayı daha kapsamlı hale getirmek isteyen Özmen, topladığı eşyaları kurulmasını hedeflediği açık hava müzesinde sergilemeyi planlıyor. Özmen, böylece geçmişte köy yaşamında kullanılan tarım ve üretim aletlerini gelecek kuşaklara tanıtmayı ve unutulmalarını önlemeyi amaçlıyor.