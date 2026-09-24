74 ülkede 20 bin Starbucks mağazası gezdi. geriye kaldı 9 bin mağaza. Amacı ne?
24.09.2026 08:27
ABD'li bir bilgisayar programcısı, 1997’den bu yana dünyadaki bütün Starbucks mağazalarını ziyaret etmeye çalışıyor. ''Winter'' isimli ABD'li, 74 ülkede 20 bin 563 mağazaya gitti.
Serbest bilgisayar programcısı olarak çalışan ve yasal olarak adını tek kelimeden oluşan Winter olarak değiştiren ABD'li, 1997’den beri dünyadaki bütün Starbucks mağazalarını ziyaret etmeyi, fotoğraflamayı ve her birinde en az bir kahve içmeyi amaçlıyor.
Starbucks’ın internet sitesinde dünya genelindeki mağaza sayısı 29 binin üzerinde gösterilirken Winter, birkaç ay önce açılan Teksas’taki New Caney şubesinin ardından toplam ziyaret sayısının 20 bin 563’e ulaştığını söyledi.
Winter, dünyada kendisinden daha fazla Starbucks mağazası ziyaret etmiş başka biri olmadığını, buna şirket çalışanlarının da dahil olduğunu öne sürüyor. Starbucks ise bu iddia hakkında yorum yapmadı.
HER ŞEY KOLEKSİYON MERAKIYLA BAŞLADI
Winter’ın ‘Starbucking’ adını verdiği macera, 1990’ların sonunda Dallas çevresinde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıktı.
Çizgi roman, madeni para ve kart gibi nesneler toplamayı sevdiğini anlatan Winter, tam da o yıllarda Starbucks’ın bölgede hızla genişlemeye başladığını söyledi.
Birkaç ayda bir yeni bir Starbucks mağazasının açıldığını fark eden Winter, koleksiyonculuk içgüdüsüyle her yeni şubenin nasıl göründüğünü görmek için uğramaya başladı.
Bir süre sonra aklına tek bir soru geldi: ''Dünyadaki bütün Starbucks’ları ziyaret etmek mümkün mü?''
1997 yılında Starbucks’ın dünya genelinde yaklaşık 1.500 mağazası bulunuyordu. Winter o dönemde hedefinin gerçekten gerçekleştirilebilir olduğunu düşündüğünü, şirketin daha sonra bu kadar fazla ülkeye yayılacağını tahmin etmediğini söyledi.
74 ÜLKEYE GİTTİ
Proje Winter’ı dünyanın çok sayıda ülkesine götürdü.
Son olarak ziyaret ettiği ülkelerden Honduras, listesindeki 74’üncü ülke oldu.
Ancak Winter’ın seyahatleri klasik bir turistik geziye pek benzemiyor. Bir ülkeye gittiğinde önceliği mümkün olduğunca fazla Starbucks şubesini görmek.
Honduras seyahatinin yaklaşık bir gün sürdüğünü anlatan Winter, öğleden sonra saat 14.00 civarında ülkeye geldiğini ve ertesi gün öğlen yeniden havalimanında olduğunu söyledi.
Winter için seyahatin temel amacı turistik yerleri görmekten çok, listesindeki şubeleri tamamlamak.
''AMAÇ ODAKLI BİR HAYAT YAŞIYORUM''
Winter, projenin zamanla basit bir koleksiyonculuk hobisinden daha fazlasına dönüştüğünü düşünüyor.
Bu yolculuğun kendisine bir amaç verdiğini belirten Winter, insanların sürekli daha büyük bir ev, daha pahalı bir otomobil veya daha fazla eşya satın almaya yönlendirildiği materyalist yaşam anlayışına alternatif olarak ‘amaç odaklı yaşamı’ savunduğunu söylüyor.
İnsanların fotoğraflarını görmek ve hikâyelerini dinlemek istediğini fark ettikten sonra Starbucks’ın küresel marka bilinirliğini kendi fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için kullanabileceğini düşündüğünü belirtti.
STARBUCKS BÜYÜDÜKÇE HEDEF UZAKLAŞTI
Ancak Starbucks’ın dünya çapındaki hızlı genişlemesi Winter’ın işini giderek zorlaştırdı.
Şirketin mağaza açma hızının bir noktadan sonra kendi seyahat kapasitesini geçtiğini söyleyen Winter, bazı mağazaların daha kendisi ulaşamadan açılıp kapanabildiğini anlattı.
Bu nedenle başlangıçta gerçekten tüm Starbucks mağazalarına gitmek olan hedef artık teorik olarak çok daha zor.
Buna rağmen Winter seyahat etmeyi ve yeni mağazaları listesine eklemeyi sürdürüyor.
STARBUCKS’IN DEĞİŞİMİNİ 30 YILDIR İZLİYOR
Winter’ın yaklaşık üç on yıllık macerası, ona Starbucks’ın nasıl değiştiğini de yakından gözlemleme fırsatı verdi.
Ona göre şirketin geçirdiği en büyük değişikliklerden biri drive-through, yani araçtan inmeden hizmet veren mağazaların yaygınlaşması oldu.
Winter, bu modelin Starbucks’ın geçmişte öne çıkardığı, insanların vakit geçirdiği ‘mahalle kahvehanesi’ veya ev ile iş arasındaki ‘üçüncü mekan’ anlayışını zayıflattığını düşünüyor.
Starbucks CEO’su Brian Niccol da 2024’te göreve geldikten sonra şirketi yeniden bu anlayışa yaklaştırmayı amaçlayan “Back to Starbucks” programını başlattı.
Strateji kapsamında mağazaların daha rahat, sıcak ve insanların daha uzun süre vakit geçirmek isteyeceği mekanlara dönüştürülmesi hedefleniyor.
''DEĞİŞİMİ MÜŞTERİLER DE SEVİYOR''
Winter, Niccol göreve geldikten sonra yaklaşık bin Starbucks mağazası ziyaret ettiğini söylüyor.
Bu dönemde seramik fincanların yeniden yaygınlaşması, elektrik prizlerinin artırılması, daha fazla masa konulması ve daha rahat koltukların kullanılmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyor.
Winter’a göre müşteriler de bu değişikliklerden memnun görünüyor.
Ancak şirketin Eylül 2025’te 568 mağazayı kapatmasını, Starbucks’ın yakın tarihindeki olumsuz gelişmelerden biri olarak görüyor. Kapatılan yerler arasında Seattle’daki önemli kavurma tesislerinden biri de bulunuyordu.
Starbucks yönetimi ise o dönemde, müşterilerin beklediği fiziksel ortamın sağlanamadığı veya finansal açıdan sürdürülebilir görünmeyen mağazaların kapatıldığını açıklamıştı.
STARBUCKS İLK YILLARDA İLGİ GÖSTERDİ
Şirket de Winter’ın projesinden oldukça erken haberdar oldu.
Winter’a göre Starbucks yetkilileri 1999 yılında, internet sitesini oluşturmasının hemen ardından kendisiyle iletişime geçti. Şirketin başlangıçta projenin arkasında siyasi bir amaç olup olmadığını merak ettiğini söyleyen Winter, böyle bir motivasyonunun bulunmadığını anlattı.
Yaklaşık üç yıl sonra medyada ilk kez geniş biçimde yer aldığında Starbucks kendisine bir teşekkür paketi gönderdi. Pakette dönemin Starbucks Başkanı ve CEO’su Howard Schultz’un imzalı kitabı, kahve paketleri, kupalar ve çikolata bulunuyordu.
Winter’a göre Starbucks’ın Kuzey Amerika yönetimi bundan sonra projesiyle ciddi biçimde ilgilenmedi. Diğer ülkelerdeki Starbucks yöneticilerinin ise daha sıcak davrandığını söylüyor. 2003’te İngiltere’ye gittiğinde Starbucks İngiltere Genel Müdürü Cliff Burrows’un kendisiyle şahsen buluştuğunu anlatan Winter, Burrows’un mağazalara gösterebilmesi için kendisine bir mektup verdiğini belirtti.
Bu mektubun, çalışanlara Winter’ın ''bedava kahve almaya çalışan ve hikaye uyduran rastgele biri olmadığını'' açıklamaya yardımcı olduğunu söyledi.
180 BİN DOLARDAN FAZLA HARCADI
Yaklaşık 30 yıllık projenin maliyeti de oldukça yüksek. Winter, seyahatleri için bugüne kadar en az 180 bin dolar harcadığını hesaplıyor. Üstelik bu tutara çalışmadığı günlerde kaybettiği gelir dahil değil.
Bir işi tamamladıktan sonra hemen yeni bir iş aramak yerine uzun Starbucks seyahatlerine çıktığı dönemler olduğunu anlatan Winter, bu tercihin kariyeri ve gelirleri üzerinde de etkili olduğunu kabul ediyor.
Proje özel hayatını da etkiledi. Starbucks seyahatlerinin bazı ilişkilerinde gerilime neden olduğunu söyleyen Winter, diğer yandan hayatındaki birçok insanla da yalnızca bu proje sayesinde tanıştığını vurguluyor.
SAĞLIK SORUNLARI PROJEYİ TEHDİT EDİYOR
Winter’ın yaklaşık üç on yıllık yolculuğunun önündeki en büyük engel artık Starbucks’ın büyüme hızından çok sağlık sorunları.
Kronik kol ağrıları ve karpal tünel sendromuyla mücadele ettiğini belirten Winter, yaklaşan bazı tıbbi işlemlerin yeniden çalışmasını ve daha rahat seyahat etmesini sağlamasını umuyor. Sağlık sorunlarının özellikle otomobilde uyumasını zorlaştırdığını söylüyor.
Bu ayrıntı önemli, çünkü Winter seyahat masraflarını azaltmak ve kısa sürede daha fazla Starbucks’a ulaşabilmek için yıllardır zaman zaman otomobilinde uyuyor.
Yine de projesinden tamamen vazgeçmiş değil. Yeni hedefini şöyle koyuyor: En az 25 bin Starbucks mağazası.
FAVORİSİ EL SALVADOR’DA
20 binden fazla Starbucks görmüş birinin favori mağazası ise yakın zamanda değişti. Winter’ın şu an en beğendiği şube, El Salvador’daki Starbucks Casa Bou.
Üç katlı mağazayı ''bir başyapıt'' olarak nitelendiriyor. Binanın ikinci katında bir kütüphane, üçüncü katında ise sanat galerisi bulunuyor.
En sevmediği Starbucks türü konusunda ise oldukça net: Yalnızca drive-through veya yürüyerek sipariş verilen küçük şubeler.
Kahve siparişi de oldukça sade. On binlerce Starbucks gezmesine rağmen favorisi özel karışımlar veya şuruplu içecekler değil. Genellikle mağazanın en küçük boy standart filtre kahvesini sipariş ediyor.
STARBUCKS’IN EN BÜYÜK RAKİBİ KİM?
Winter’a göre kahve satışında Starbucks’ın güçlü rakiplerinden biri 7 Brew.