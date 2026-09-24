74 ülkede 20 bin Starbucks mağazası gezdi. geriye kaldı 9 bin mağaza. Amacı ne?

Ancak Starbucks’ın dünya çapındaki hızlı genişlemesi Winter’ın işini giderek zorlaştırdı.

Şirketin mağaza açma hızının bir noktadan sonra kendi seyahat kapasitesini geçtiğini söyleyen Winter, bazı mağazaların daha kendisi ulaşamadan açılıp kapanabildiğini anlattı.

Bu nedenle başlangıçta gerçekten tüm Starbucks mağazalarına gitmek olan hedef artık teorik olarak çok daha zor.

Buna rağmen Winter seyahat etmeyi ve yeni mağazaları listesine eklemeyi sürdürüyor.

STARBUCKS’IN DEĞİŞİMİNİ 30 YILDIR İZLİYOR

Winter’ın yaklaşık üç on yıllık macerası, ona Starbucks’ın nasıl değiştiğini de yakından gözlemleme fırsatı verdi.

Ona göre şirketin geçirdiği en büyük değişikliklerden biri drive-through, yani araçtan inmeden hizmet veren mağazaların yaygınlaşması oldu.

Winter, bu modelin Starbucks’ın geçmişte öne çıkardığı, insanların vakit geçirdiği ‘mahalle kahvehanesi’ veya ev ile iş arasındaki ‘üçüncü mekan’ anlayışını zayıflattığını düşünüyor.

Starbucks CEO’su Brian Niccol da 2024’te göreve geldikten sonra şirketi yeniden bu anlayışa yaklaştırmayı amaçlayan “Back to Starbucks” programını başlattı.

Strateji kapsamında mağazaların daha rahat, sıcak ve insanların daha uzun süre vakit geçirmek isteyeceği mekanlara dönüştürülmesi hedefleniyor.

''DEĞİŞİMİ MÜŞTERİLER DE SEVİYOR''

Winter, Niccol göreve geldikten sonra yaklaşık bin Starbucks mağazası ziyaret ettiğini söylüyor.

Bu dönemde seramik fincanların yeniden yaygınlaşması, elektrik prizlerinin artırılması, daha fazla masa konulması ve daha rahat koltukların kullanılmasını olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyor.

Winter’a göre müşteriler de bu değişikliklerden memnun görünüyor.

Ancak şirketin Eylül 2025’te 568 mağazayı kapatmasını, Starbucks’ın yakın tarihindeki olumsuz gelişmelerden biri olarak görüyor. Kapatılan yerler arasında Seattle’daki önemli kavurma tesislerinden biri de bulunuyordu.

Starbucks yönetimi ise o dönemde, müşterilerin beklediği fiziksel ortamın sağlanamadığı veya finansal açıdan sürdürülebilir görünmeyen mağazaların kapatıldığını açıklamıştı.