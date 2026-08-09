7,5 aylık hamile Atiye hastaneye kaldırıldı. Konser öncesi fenalaştı

Hastane çıkışında basın mensuplarının ve endişeyle bekleyen hayranlarının sorularını yanıtlayan Atiye, yaşadığı talihsizliği şu sözlerle özetledi:

"Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım ani mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım."

Kendisini merak eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür eden ünlü popçu, hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı.