75 bin yıl önceki ölümün sırrı çözüldü mü?

Irak'taki Zagros Dağları'nda bulunan Şanidar Mağarası'nda yapılan kazılarda, yaklaşık 75 bin yıl önce yaşamış bir Neandertalin iskelet kalıntıları incelendi.

Scientific Reports dergisinde perşembe günü yayımlanan araştırmaya göre, "Şanidar A" adı verilen Neandertalin sol kürek kemiğinde 15 milimetre genişliğinde dairesel bir delik tespit edildi.

Bilim insanları, bu izin keskinleştirilmiş ahşap bir mızrağın neden olduğu ölümcül bir yaralanmadan kaynaklandığını düşünüyor.

MIZRAK GÖĞSÜNDEN GİRİP KÜREK KEMİĞİNİ DELMİŞ

Yaklaşık 40'lı yaşlarının ortasında hayatını kaybettiği belirlenen Neandertalin cinsiyeti tespit edilemedi.

Araştırmacılar, mızrağın göğsün ön tarafından girerek kaburgaları ve akciğeri deldiğini, ardından sol kürek kemiğinde bir delik açtığını belirledi. Silahın yukarıdan aşağıya doğru saplandığı ve yaralanmanın kısa sürede ölüme yol açtığı değerlendiriliyor.

Araştırmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi'nden biyolojik antropolog Emma Pomeroy, yaralanmanın kalbe yönelik ölümcül bir saldırıyla benzerlik gösterdiğini söyledi.

Pomeroy, "Bu, avcıların hayvanları hızla öldürmek için kalbe isabet ettirdikleri atışlara benzeyebilir ancak bu yorum biraz varsayımsal." dedi.

2015 yılından bu yana Şanidar Mağarası'ndaki kazılara liderlik eden arkeolog Graeme Barker ise en olası senaryonun bireyler arası şiddet olduğunu belirtti.

Araştırmacılara göre saldırı, aynı Neandertal topluluğunun üyeleri arasında ya da rakip gruplar arasında gerçekleşmiş olabilir. Modern insanın (Homo sapiens) gerçekleştirdiği bir saldırı veya kaza ihtimali ise daha düşük görülüyor.