8 bin yıllık antik kentte yeni keşif. 16 küp bulundu

Hattuşa Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda Büyükkale Kuzeybatı Yamacı'nın 30 metre kuzeydoğusunda şimdikine benzer bir yapı bulunduğunu dile getiren Schachner, Yani biz sanki o dönemin Hattuş kentinin ticari merkezine ve depolama merkezine denk gelmişiz. Aynı zamanda buradan başka şeyler de anlıyoruz. Bu yapı, büyük bir heyelanla tahrip olmuş, yok olmuş. Sonra Hititler buranın üzerine binalar yapmış ama onların binaları da heyelandan nasibini almış. Bu yamaçta insanların doğanın gücüyle nasıl mücadele ettiklerini ve pes etmediklerini görebiliyoruz. Bu çok ilginç bir şey." dedi.

Heyelanın tahrip etmiş olmasından dolayı küplerin depolama kapasitesini belirleyemediklerini söyleyen Schachner, “16 küp tespit edebildik. Hacminin ne kadar olduğunu bilemiyoruz. Ancak bayağı büyük olması lazım.” dedi.

Kazılarda küplerde depolanan ürünlerle ilgili henüz bulguya rastlamadıklarını belirten Schachner, küplerin içinde toprak, çamur gibi şeyler olduğunu ve botanik araştırması yapılacağını söyledi.