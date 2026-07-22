86 bin yıllık yaşam izleri bulundu. Gizemli mağarada çalışmalar sürüyor
22.07.2026 10:47
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan İnkaya Mağarası'nda 86 bin yıllık yaşam alanı bulundu. Çalışmaların sürdüğü bölgede yeni sezon kazısı başladı.
Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisinde bulunan İnkaya Mağarası'nda kazı çalışmaları 2017'den beri sürüyor. Yüzey araştırması sırasında bulunan mağarada 2026 yılı kazı çalışmaları başladı.
Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürülen kazıda, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığındaki 25 kişilik ekip yer alıyor.
İnkaya Mağarası, 26 buçuk milyon yıl önce bu alanda faal olan bir volkanizma ile oluşmaya başlarken, hem kayalıkların çakmaktaşı ham madde kaynakları oluşturması, hem de yöredeki sıcak su kaynaklarının sağladığı avantajlar nedeniyle Paleolitik Çağ insanları tarafından uzun süreli ve yoğun bir şekilde kullanıldı.
Mağarada şimdiye kadar yapılan tarihlendirme çalışmalarında 86 bin yıla inen bir insan kullanımının varlığı kanıtlandı.
Çan'ın Bahadırlı köyü sınırları içerisinde 9 yıldır devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında çakmaktaşı ve bazalttan üretilmiş yongalar, dilgiler, kazıyıcılar, uçlar, çentikli ve dişlemeli aletler, çekirdek ve vurgaç gibi çeşitli buluntuların da yer aldığı 35 bine yakın yontma taş bulundu.
İNSAN İSKELETLERİNE RASTLANDI
İnkaya Mağarası'nda bu yılki kazı çalışmalarında mağaradaki tabakalarda 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanıldı.
Paleolitik Çağ insanlarının 86 bin yıl önce başlayarak binlerce yıl boyunca kesintisiz olarak yaşadıkları İnkaya Mağarası'nda gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında iskelet kalıntılarına ulaşılarak, elde edilmiş yontma taşlar ve diğer buluntulardan yararlanarak dönem insanlarının davranışları, yaşam tarzları, beslenme alışkanlıkları ve mağaradaki alan kullanımları hakkında bilgilere ulaşılması hedefleniyor.
İnkaya Mağarası'nda 2026 yılı kazı çalışmaları mağaranın en az 3 farklı alanında gerçekleştirilecek. Kazılar ağırlıklı olarak mağara ana bölümünün batısındaki atölye alanında sürdürülecek.