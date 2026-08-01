9 ülkeden geldi, herkes görmek için akın etti
01.08.2026 16:07
Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Kapadokya Balon Festivali'nde figürlü sıcak hava balonları ilgi çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen figürlü balonlar ile bölgede turistlere yönelik tur hizmeti sunan sıcak hava balonları görevlilerce kalkış için hazırlandı.
Festival alanına gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, balina, kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, kuş, ahtapot, roket, dünya ve palyaço gibi figürlü balonlar arasında keyifli vakit geçirdi.
Hazırlıkların ardından özel şekilli sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükselerek, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.
Balonları izlemek için bölgeye gelen turistler, Göreme-Avanos yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Festival alanı ile çevresindeki cadde ve sokaklarda oluşan araç ve insan yoğunluğu havadan görüntülendi.
Etkinlik, yarın Göreme beldesindeki Kılıçlar ve Güllüdere vadileri çevresinde düzenlenecek gösteri uçuşunun ardından sona erecek.
316 BİN KİŞİ KATILDI
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle Kapadokya'da görsel şölen oluştuğunu belirtti.
Bölgede düzenlenen balon turlarında bu yılın ocak-temmuz arasını kapsayan dönemde yüz binlerce turistin gökyüzünden bölgeyi izleme imkanı elde ettiğini kaydeden Kök, şöyle konuştu:
“Bölgemizde 30 balon işletmesinde 359 sıcak hava balonu mevcut. Pilotlarımızın 37'si kadınlardan oluşuyor. Bu yıl yaklaşık 316 bin misafirimiz balon turuna katıldı. Her sene ortalama 750 bin misafirimiz balon deneyimini yaşamaktadır. Ortalama uçuş sayısına baktığımızda hava koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte yılın 224 gününde bu deneyim yaşanmaktadır. Selçuklulardan Osmanlıya Hititlerden Romalılara kadar tarihin, doğanın, mirasın bir araya geldiği bu eşsiz doğa güzelliğinde misafirlerimizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız.”
YOĞUNLUK OLUŞTU
Sabahın ilk ışıklarıyla alana gelerek balonları izleyenlerden Abdussamet Aygün, balonların oluşturduğu manzarada en güzel fotoğraf karesini çekebilmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Farklı şekillerdeki balonlarla festival çok güzel görüntü oluşturuyor. Biz de ailece geldik, çok mutlu olduk." dedi.
Özge Şenmerdan ise festivale katılan balonları izlemek için Ankara'dan geldiğini dile getirerek, "Herkes buraya gelmeli. Daha önce birçok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Figürlü balonları görmek için özellikle geldim. Buradaki atmosfer beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.
Rahime Aygün de figürlü balonların peribacalarıyla birlikte uyumlu bir manzara oluşturduğunu, izlemekten keyif aldığını söyledi.