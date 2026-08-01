9 ülkeden geldi, herkes görmek için akın etti

Sabahın ilk ışıklarıyla alana gelerek balonları izleyenlerden Abdussamet Aygün, balonların oluşturduğu manzarada en güzel fotoğraf karesini çekebilmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Farklı şekillerdeki balonlarla festival çok güzel görüntü oluşturuyor. Biz de ailece geldik, çok mutlu olduk." dedi.

Özge Şenmerdan ise festivale katılan balonları izlemek için Ankara'dan geldiğini dile getirerek, "Herkes buraya gelmeli. Daha önce birçok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Figürlü balonları görmek için özellikle geldim. Buradaki atmosfer beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Rahime Aygün de figürlü balonların peribacalarıyla birlikte uyumlu bir manzara oluşturduğunu, izlemekten keyif aldığını söyledi.