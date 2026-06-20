A Milli Takım için marş yazmıştı. Sinan Akçıl'ın yenilgiden sonraki sözleri tartışma yarattı
20.06.2026 15:28
Seneler sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım için marş besteleyen Sinan Akçıl, bugün Paraguay'a 1-0 yenilip turnuvaya erken veda edilmesi sonrası sarf ettiği sözlerle tartışma yarattı.
Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı için “Türkler Geliyor” adlı bir marş besteledi.
Akçıl imzası taşıyan ve sözlerinin bir kısmı "Doğusundan batısına… Selam çakıp Atasına… Bu dünya kupasına… Türkler geliyor" şeklinde olan marş, TFF'nin Youtube kanalında da paylaşılmıştı.
Ancak Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden ve turnuvaya Avustralya karşısında 2-0 yenilgi alarak başlayan A Milli Takım, bu sabah Paraguay ile tamam mı devam mı maçına çıktı.
Gruptaki ikinci karşılaşmada Paraguay ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı 1-0 mağlubiyetle Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.
Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular, gözyaşlarına boğulurken, Dünya Kupası'na erken veda eden Milli Takım için sosyal medyadan da birçok yorum yapıldı.
Milli Takım için turnuva öncesi marş besteleyen Sinan Akçıl da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tartışma yarattı.
"BİLSEYDİM MARŞIN ADINI TÜRKLER GİDİYOR YAPARDIM"
İlk olarak “Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası… Çok yazık. Bilseydim marşın adını Türkler Geliyor değil, Türkler Gidiyor yapardım” şeklinde sitem eden Akçıl, sonrasında da “48 takımlı Dünya Kupası'nda Haiti 48'nci, Türkiye 47'nci oldu” ifadelerini kullandı.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Sinan Akçıl'ı haklı bulurken bazıları da “Millet olarak beraberiz desteğiz derken bu laf söylenir mi?”, “Ne yapsınlar bazen olmayınca olmuyordur”, “Bu söylenir mi?” gibi yorumlarla Sinan Akçıl'ı eleştirdi.