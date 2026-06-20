A Milli Takım için marş yazmıştı. Sinan Akçıl'ın yenilgiden sonraki sözleri tartışma yarattı

İlk olarak “Sevgili seyirciler, Türkiye için en az 4 yıllık bir su molası… Çok yazık. Bilseydim marşın adını Türkler Geliyor değil, Türkler Gidiyor yapardım” şeklinde sitem eden Akçıl, sonrasında da “48 takımlı Dünya Kupası'nda Haiti 48'nci, Türkiye 47'nci oldu” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Sinan Akçıl'ı haklı bulurken bazıları da “Millet olarak beraberiz desteğiz derken bu laf söylenir mi?”, “Ne yapsınlar bazen olmayınca olmuyordur”, “Bu söylenir mi?” gibi yorumlarla Sinan Akçıl'ı eleştirdi.