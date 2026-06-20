A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na veda. Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

Seneler sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım için “Dolu Dizgin” adlı bir marş besteleyen Rafet El Roman ise sosyal medya hesabından futbolculara böyle seslendi:

“Ah be biraz da şans yanımızda olsaydı bu hikaye çok başka ilerleyebilirdi. Canınız sağ olsun. 24 yıl sonra bizi o Dünya Kupası sahnesine taşıyıp bu güzel rüyayı yaşattığınız için teşekkürler bizim çocuklar.”