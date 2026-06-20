A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na veda. Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar
20.06.2026 09:43
Son Güncelleme: 20.06.2026 09:54
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'a mağlup olan A Milli Futbol Takımı turnuvaya veda etti. Veda sonrası ünlüler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda bu sabah Paraguay karşısında tamam ya da devam maçına çıktı. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Turnuvadaki ilk maçlarında da Avusturalya'ya 2-0 yenilen A Milli Takım, turnuvaya erken veda etti. Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan futbolcular, gözyaşlarına boğulurken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
"CANINIZ SAĞ OLSUN"
Şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli futbolculara “Canınız sağ olsun kardeşlerim” diye seslendi.
Ünlü oyuncu Cem Davran da maç sonunda “Cümleten geçmiş olsun” diyerek bir paylaşım yaptı.
Behzat Uygur da turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı için “Tebrikler tarihin en hızlı geri dönüşünü yaptık!” paylaşımında bulundu.
Maçı takip eden Ferhat Göçer de “Turnuvada tek gol atamamak… Olmayınca olmuyor” ifadelerini kullandı.
"AH BE BİRAZ DA ŞANS YANIMIZDA OLSAYDI"
Seneler sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım için “Dolu Dizgin” adlı bir marş besteleyen Rafet El Roman ise sosyal medya hesabından futbolculara böyle seslendi:
“Ah be biraz da şans yanımızda olsaydı bu hikaye çok başka ilerleyebilirdi. Canınız sağ olsun. 24 yıl sonra bizi o Dünya Kupası sahnesine taşıyıp bu güzel rüyayı yaşattığınız için teşekkürler bizim çocuklar.”