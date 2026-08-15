ABD'li şarkıcı LP, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. "Bu ülke gibisi yok"
15.08.2026 08:44
"Lost On You" şarkısıyla tanınan Laura Pergolizzi, İstanbul'a geldi. Pergolizzi, KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu.
LP sahne adıyla tanınan alternatif pop müziğin dünyaca bilinen isimlerinden Laura Pergolizzi, önce Ankara, ardından İzmir ve son olarak da dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Laura Pergolizzi, İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.
45 yaşındaki Laura Pergolizzi, konserde "When We're High", "Other People" ve "Lost On You"un aralarında olduğu sevilen şarkılarının yanı sıra yeni şarkılarını söyledi.
Hayranları, LP'nin performansına coşkuyla eşlik etti. İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren LP, hayranlarına Türkçe "teşekkürler" dedi.