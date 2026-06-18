Aç kalmadan zayıflamanın formülü. Aralıklı oruç yaparken dikkat edilmesi gerekenler

günün belli saatlerinde öğünler yapılan, belirli saatlerde vücudun aç bırakıldığı aralıklı oruç metodunda birkaç farklı yöntem bulunuyor. İşte aralıklı oruç yöntemleri:

16/8 METODU

Günün 16 saati açlık, 8 saati ise yemek yeme periyodu olarak planlanır. Örneğin, son öğünün saat 20.00'de tüketilmesi ve ertesi gün saat 12.00'ye kadar hiçbir şey yenmemesi bu yönteme örnektir.

ALTERNATİF GÜN YÖNTEMİ (EAT-STOP-EAT)

Haftada 1 veya 2 kez 24 saatlik oruç uygulanır.

5/2 METODU

Haftanın 5 günü normal beslenilir, art arda olmamak kaydıyla 2 gün kalori alımı kısıtlanır. Oruç günlerinde kadınlar için yaklaşık 500 kalori, erkekler için ise yaklaşık 600 kalori tüketimi önerilir.