Aç kalmadan zayıflamanın formülü. Aralıklı oruç yaparken dikkat edilmesi gerekenler
18.06.2026 10:57
Son dönemin beslenme trendlerinden aralıklı oruç, besinlerden ziyade zamanlamaya odaklanıyor. Peki aralıklı oruçta nelere dikkat edilmeli? İşte adım adım aralıklı oruç rehberi...
Tüketilen yiyeceklerden çok yemek yeme ve aç kalma sürelerinin doğru planlanmasının önem taşıdığı aralıklı oruç (Intermittent Fasting) yöntemi, öğünler arasında belirli süreler bırakılarak uygulanan bir beslenme düzenidir.
Aralıklı oruç uygulamaya başlamadan önce bir hekim veya diyetisyenden profesyonel destek almak, yöntemin güvenli ve kişiye uygun şekilde planlanması açısından önem arz ederken, dikkat edilmesi gerekenler de öne çıkıyor. İşte aralıklı oruç yöntemi hakkında bilmeniz gerekenler…
günün belli saatlerinde öğünler yapılan, belirli saatlerde vücudun aç bırakıldığı aralıklı oruç metodunda birkaç farklı yöntem bulunuyor. İşte aralıklı oruç yöntemleri:
16/8 METODU
Günün 16 saati açlık, 8 saati ise yemek yeme periyodu olarak planlanır. Örneğin, son öğünün saat 20.00'de tüketilmesi ve ertesi gün saat 12.00'ye kadar hiçbir şey yenmemesi bu yönteme örnektir.
ALTERNATİF GÜN YÖNTEMİ (EAT-STOP-EAT)
Haftada 1 veya 2 kez 24 saatlik oruç uygulanır.
5/2 METODU
Haftanın 5 günü normal beslenilir, art arda olmamak kaydıyla 2 gün kalori alımı kısıtlanır. Oruç günlerinde kadınlar için yaklaşık 500 kalori, erkekler için ise yaklaşık 600 kalori tüketimi önerilir.
ARALIKLI ORUÇ YÖNTEMİNİN FAYDALARI
- Kilo ve yağ kaybını destekleyebilir. İnsülin duyarlılığını artırabilir.
- Kan basıncı, toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde iyileşme sağlayabilir.
- Tip 2 diyabet riskinin azaltılmasına ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılmasına katkıda bulunabilir.
- Yükselen keton seviyeleri sayesinde bilişsel işlevleri destekleyebilir.
- Demans, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkileri olabileceğine dair çalışmalar bulunmaktadır.
- Ghrelin (açlık hormonu) düzeylerindeki değişim yoluyla büyüme hormonu salınımını destekleyebilir.
ARALIKLI ORUÇ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Aralıklı oruç her birey için aynı şekilde uygun olmayabilir.
- Yemek yeme periyotlarında aşırı kalori alımından kaçınılmalıdır.
- Şeker ve rafine karbonhidrat tüketimi kontrol altında tutulmalıdır.
- Yeterli su tüketimine özen gösterilmelidir.