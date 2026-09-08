Acı haberler bir anda geldi. Ani vefatlarıyla yasa boğan ünlüler
08.09.2026 11:34
Kariyerlerinin en parlak dönemlerinde hayatını kaybeden ünlü isimler, ani ölümleriyle büyük üzüntü yarattı. İşte son dönemde yitirdiğimiz isimler...
Son dönemde ünlüler dünyasının genç isimlerinden acı haberler peş peşe geldi. Kendilerinden geriye unutulmaz yapımlar ve hayran kitlesi bırakan isimlerin ani ölümleri büyük üzüntü yarattı.
SERHAT MUSTAFA KILIÇ
"Seksenler", "Söz", "Maraşlı", "Kirli Sepeti", "Kış Uykusu", "Veda" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Serhat Kılıç, evinde ölü bulundu.
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Kılıç için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda oyuncu arkadaşı Serhat Kılıç'ı gözyaşlarıyla uğurladı.
EREN KAŞIKÇI
MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
Kızıl Sakal lakabıyla da tanınan 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ön otopsi raporuna göre ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.
Kaşıkçı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreni sonrası memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
ECE İRTEM
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği “Işıl” karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde vefat eden ünlü oyuncu, ani ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Ece İrtem, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.
RIZA TAMER
2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, “Benden Sonra” şarkısıyla şöhreti yakalamıştı. Birçok farklı yerde sahne alan, şarkısı dillere pelesenk olan 43 yaşındaki Rıza Tamer, 17 Nisan'da hayatını kaybetti.
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN
"Poyraz Karayel" dizisinde "Sefer" karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelere rağmen kurtarılamayan oyuncunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. 11 Şubat 2026'da vefat eden Arslan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.