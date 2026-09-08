Acı haberler bir anda geldi. Ani vefatlarıyla yasa boğan ünlüler

"Seksenler", "Söz", "Maraşlı", "Kirli Sepeti", "Kış Uykusu", "Veda" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Serhat Kılıç , evinde ölü bulundu.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Kılıç için İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda oyuncu arkadaşı Serhat Kılıç'ı gözyaşlarıyla uğurladı.