Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası ilk açıklama. "Minik yavrusuyla bizzat ilgileneceğim"

Acun Ilıcalı, Kaşıkçı'nın geride bıraktığı kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini duyurdu.

Hull City'nin basın toplantısında konuşan Ilıcalı, “Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.