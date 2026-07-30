Acun Ilıcalı'dan Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası ilk açıklama. "Minik yavrusuyla bizzat ilgileneceğim"
30.07.2026 18:02
MasterChef'in unutulmaz isimlerinden Eren Kaşıkçı, evinde ölü bulundu. 37 yaşında hayatını kaybeden Kaşıkçı'nın ani vefatı sonrası Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
MasterChef 2021'de şampiyon olan ve “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı, dün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 37 yaşında hayatını kaybeden şefin ani vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Kaşıkçı'nın ölümüyle alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bugün son yolculuğuna uğurlanan Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası Acun Ilıcalı'dan duygulandıran açıklama geldi.
"GİDENİN YERİ DOLMUYOR"
Acun Ilıcalı, Kaşıkçı'nın geride bıraktığı kızı Maya'nın tüm masraflarını üstleneceğini duyurdu.
Hull City'nin basın toplantısında konuşan Ilıcalı, “Eren çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Minik yavrusuyla ben bizzat ilgileneceğim. Ailesi ve yavrumuzun geleceği bizim için çok önemli. Gidenin yeri dolmuyor ama elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan kızına düşkünlüğü ile bilinen Kaşıkçı'nın vefatının ardından Maya ile sosyal medya hesabından paylaştığı kareler de görenleri duygulandırdı.
Eren Kaşıkçı'nın son paylaşımının da Babalar Günü'nde olması ve kızıyla fotoğraflarını “Maya'm” notuyla paylaşması yürek burktu.
GASTRONOMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDU
1989 doğumlu, aslen Tokatlı profesyonel şef ve işletmeci olan Eren Kaşıkçı, meslek hayatı boyunca İstanbul’daki çeşitli otellerin mutfaklarında çalıştı. Kaşıkçı daha sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde şeflik yaptı.
2021 yılında MasterChef Türkiye’ye katılan Kaşıkçı, özellikle Anadolu mutfağından esinlenen tabaklarıyla dikkat çekti. Finalde Hasan Biltekin’i geride bırakarak sezonun şampiyonu oldu.
Yarışmanın ardından “Kızıl Sakal” markasıyla restoran ve sandviç işletmeleri açan Kaşıkçı, gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürüyordu. MasterChef All Star'a da katılan Eren Kaşıkçı, “Lezzet Baba” sözleriyle akıllarda kaldı. Kaşıkçı'nın Maya adında bir kızı bulunuyor.