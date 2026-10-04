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Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

04.10.2026 08:59

AA

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Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti.

 

Sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş'in yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.

 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, açılış konuşmasında, festivalin 60 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.

 

Festivalin gelişmesi adına geçmişten bu yana destek sunanlara teşekkür eden Geçer, "Gelecek nesillerin daha aydınlık bir Türkiye'de, daha temiz bir dünyada film tadında yaşamalarını diliyorum." dedi.

 

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU 1
Anadolu Ajansı

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

En İyi Film Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

 

Adana İzleyici Ödülü: "Canavar" - Tunç Şahin

 

Yılmaz Güney Ödülü: "Günyüzü" - Banu Sıvacı

 

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: "Moda Evlilik" - Miraç Atabey

 

En İyi Yönetmen Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

 

En İyi Senaryo Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve Emre Gülcan

 

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Hazar Ergüçlü

 

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Fatih Al

 

En İyi Müzik Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Alican Çamcı

 

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Özkan Karaköse

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu 2
Anadolu Ajansı

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Saye Özçelik, Gülseren Cizdan, Melike Yılmaz, Umut Kambak, Oğuz Yıldırım, Hüseyin Yalçın, Hasan Yalçın, Hasan Kameray, Hüseyin Dolunay, Eren Dama ve Yener Kaplan

 

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: "Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri" - Mesut Ulutaş

 

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: "Günyüzü" - Asena Hotamış

 

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: "Günyüzü" - Süleyman Kadim Kabaali

 

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: "Moda Evlilik" - Ege Damatoğlu

 

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: "Bir Arada Yalnız" - Onur Gözeten

 

Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) En İyi Yönetmen Ödülü: "Karanlıkta Islık Çalanlar" - Pınar Yorgancıoğlu ve "Bir Arada Yalnız" - Ali Vatansever

 

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: "Ölü Köpekler Isırmaz" - Nuri Cihan Özdoğan

 

Törende ayrıca Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Ulusal Yapay Zeka Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın kazananlarına da ödülleri verildi.

 

Törene Vali Yardımcısı Hasan Balcı da katıldı.

 

Etkinliğin sonunda ödül alanlar ile ödülleri takdim edenler hatıra fotoğrafı çektirdi.