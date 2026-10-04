Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine katılan sanatçılar, kırmızı halıda yürüdükten sonra alana geçti.

Sunuculuğunu Volkan Severcan ve Jülide Ateş'in yaptığı törende, bu yıl vefat eden Türk sinemasının önemli isimleri anıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, açılış konuşmasında, festivalin 60 yıllık bir emeğin sonucu olduğunu söyledi.

Festivalin gelişmesi adına geçmişten bu yana destek sunanlara teşekkür eden Geçer, "Gelecek nesillerin daha aydınlık bir Türkiye'de, daha temiz bir dünyada film tadında yaşamalarını diliyorum." dedi.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.