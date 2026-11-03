Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı finaline ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni her yıl daha fazla şehrimize taşıyarak ülkemizin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Her şehrimizin kendine özgü bir tarihi, kültürel birikimi, sanat geleneği ve yaşam kültürü var. Biz bu değerleri yalnızca tanıtmakla kalmıyor, onları kültür ve sanatın evrensel diliyle yeniden görünür kılmayı, şehirlerimizin kültürel hayatına canlılık kazandırmayı amaçlıyoruz. Adana, köklü tarihi, farklı medeniyetlerden devraldığı kültürel mirası ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü gastronomi geleneğiyle bu yolculuğun finaline ev sahipliği yapacak. 2026 yılı festival yolculuğumuzu Adana’nın bu zengin kültürel atmosferinde tamamlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bakan Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni önümüzdeki yıl da büyütmeye devam edeceğiz. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın katılımıyla festivalimizi 32 ile taşıyacağız. Hedefimiz, ülkemizin kültür ve sanat birikimini daha fazla şehirde görünür kılmak, kültürel etkinlikleri toplumun her kesimi için erişilebilir hâle getirmek ve şehirlerimizin kültür turizmi potansiyeline katkı sağlamaktır.” dedi.