Adana'da herkes bu aşkı konuşuyor. Önce paralara yazdı, şimdi duvarlara

Aynı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bu sefer de sprey boya ile merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki birçok noktaya “Ömer Özge'yi seviyor” yazdı.

Köprü altına, korkuluklara, kaldırım taşlarına yazılan aşk mesajı vatandaşların dikkatini çekerken Ömer ve Özge'nin kim olduğu da merak konusu oldu.