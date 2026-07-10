Adana'da herkes bu aşkı konuşuyor. Önce paralara yazdı, şimdi duvarlara
10.07.2026 15:43
Son Güncelleme: 10.07.2026 15:43
Adana'daki gizemli aşk gündemden düşmüyor. Günler önce paraların üzerine yazılan yazılar sonrası bu kez de cadde ve sokaklara sprey boya ile "Ömer Özge'yi seviyor" yazıldı.
Adana'daki gizemli aşk hikayesi dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay paralara “Ömer Özge'yi seviyor” yazıp pazarcılara dağıtan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, herkesi şaşırtmıştı.
Pazarcıların aradığı, hatta "Özge ve Ömer beni izlerse, onları buraya davet ediyorum. Buraya gelsinler, bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım" diyerek Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz semt pazarına davet etmişti.
PARALARIN ARDINDAN KÖPRÜLERE AŞKINI KAZIDI
Aynı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bu sefer de sprey boya ile merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki birçok noktaya “Ömer Özge'yi seviyor” yazdı.
Köprü altına, korkuluklara, kaldırım taşlarına yazılan aşk mesajı vatandaşların dikkatini çekerken Ömer ve Özge'nin kim olduğu da merak konusu oldu.
"BÖYLE SOYTARILIKLA KIZ SEVİLMEZ"
Bazı vatandaşlar ise yazıyı yazanlara tepki gösterdi. Yapılanın doğru olmadığını belirten bir esnaf, “Bu yapılan ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kamu malına zarar verip gençlere kötü örnek oluyorlar, insanları kötü yola teşvik ediyorlar. Gerçi yazan kişi genç midir, soytarı mıdır onu da bilmiyoruz” dedi.
“Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Biz sadece bisikletimize 'seni seviyoruz' yazardık” diyen esnaf, yazıdaki Ömer'e de “Duvarda ne işi var Özge'nin, erkek adam Özge'yi bağrına basar. Aklını başına al oğlum. Böyle soytarılıklarla kız sevilmez. Seviyorsan adamakıllı git, duygularını söyle, sonra da ailesinden iste” diye çağrıda bulundu.
"KAMU MALI HEPİMİZİN, ZARAR VERİLMEMESİ GEREKİYOR"
Başka bir vatandaş ise "Demek ki gençlerin arasındaki ilişkiyi aileler ya da çevre kabul etmiyor. O da bunu kabul ettirmek için böyle şeyler yapıyor olabilir. Ancak kamu malı hepimizin malı. Buna zarar verilmemesi gerekiyor. Gençlere maddi ve manevi değerler daha iyi öğretilmeli. Kamu malının herkesin hakkı olduğu bilinci oluşturulmalı. Bizim zamanımızda mahallede yanlış yaptığında seni uyaran büyükler vardı" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADAN DA YORUM YAĞDI
Adana'da önce pazardaki paralarda ardından sokaklara yazılan “Ömer Özge'yi seviyor ” yazıları sosyal medyada da gündem oldu.
Yazılara sosyal medyadan “Ömer aklını başına al”, “Bu kadar ısrarlı yazıldığına göre kız kendisinden ayrıldı”, “Kim bu Ömer ile Özge?”, “Duvara yazı yazmak mı kaldı?”, “Sadece çevre kirliliği” gibi yorumlar geldi.
Adana'da herkes Ömer ve Özge'nin ortaya çıkmasını bekliyor.