Adana'nın gizli cenneti Akyaka'yı aratmıyor. Doğal yaşamın tüm renkleri bir arada
06.08.2026 13:50
Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan Bucak Vadisi, akvaryumu andıran berrak su kaynakları, canlı çeşitliliği ile yaz sıcaklarından kaçanların gözdesi oldu.
Adana'nın Kozan ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bucak Vadisi, kaynağını doğal su gözelerinden alırken, özellikle Adana ve çevre illerden gelen doğaseverlerden yoğun ilgi görüyor. Vadide doğal yaşamın tüm renkleri bir arada gözlemlenebiliyor.
Su kaynaklarında yaşayan ördekler ve kazlar, berrak suyun derinliklerinde görülebilen balıklar, rengarenk kelebekler ve yalnızca temiz su ekosistemlerinde yaşayabilen mavi kız böcekleri (yusufçuklar), ziyaretçilere adeta görsel şölen yaşatıyor.
Suyun üzerinde dans edercesine süzülen mavi kız böcekleri, bölgenin temiz doğasının en önemli göstergeleri arasında yer alıyor.
Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, bölgede böyle bir doğal güzellikle karşılaşmayı beklemediklerini belirterek, hayranlıklarını dile getirdi.
Ziyaretçilerden biri, "Kozan'dan geliyoruz. Kozan'ın keşfedilmemiş çok sayıda güzelliği var, burası da onlardan biri. Hayat bu yeşile bakabildiğiniz kadar güzel. Muğla'ya göre buralar daha temiz, daha sakin ve bana göre daha güzel" dedi.
Ailesiyle birlikte vadiyi gezen başka bir vatandaş ise, "Ördekleri gördüm, çok mutlu oldum. Burası gerçekten çok güzel bir yer" diye konuştu.
Bucak Vadisi'ni ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğinden etkilendiklerini belirterek, özellikle temiz su kaynaklarında yaşayan canlıları yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti.