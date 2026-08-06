Adana'nın gizli cenneti Akyaka'yı aratmıyor. Doğal yaşamın tüm renkleri bir arada

Ailesiyle birlikte vadiyi gezen başka bir vatandaş ise, "Ördekleri gördüm, çok mutlu oldum. Burası gerçekten çok güzel bir yer" diye konuştu.

Bucak Vadisi'ni ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğinden etkilendiklerini belirterek, özellikle temiz su kaynaklarında yaşayan canlıları yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti.