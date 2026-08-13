Adı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçiyor. 1500 yıldır ayakta

Yeğenleriyle manastıra gelen bir vatandaş “Hava sıcak olmasına rağmen gezmek için geldik. Burada dört tane ayrı kilise varmış. Şu anda dördüncü kilisedeyiz, gayet güzel” dedi.

Ailesiyle birlikte manastırı gezmeye gelen Rus uyruklu bir kişi ise “Taşucu'ndan ailecek buraya geldik. Burası çok güzel ve ilginç. Gerçekten keyif aldık” dedi.