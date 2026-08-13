Adı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçiyor. 1500 yıldır ayakta
13.08.2026 10:49
Mersin'de bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Alahan Manastırı, zamana direniyor.
Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Alahan Manastırı, sıcak havaya rağmen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "Ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor" sözleriyle bahsettiği Alahan Manastırı, yaklaşık 15 asırlık geçmişiyle zamana meydan okuyor.
MERSİN'İN AYASOFYA'SI OLARAK ANILIYOR
Biri yıkılmış iki kilise, kayalara oyulmuş keşiş odaları ve vaftizhane kompleksinden oluşan yapı, Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi hac yolları arasında gösteriliyor.
Mimari üslubu ve zengin taş süslemeleri sebebiyle bölgede “Mersin'in Ayasofya'sı” olarak anılan manastır, 26 yıldır UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde de yer alıyor.
Tarihi mekanı ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden bölgenin dokusunu inceleyerek keyifli vakit geçiriyor.
KURUCULARI AZİZ PAULUS VE BARNABAS
Alahan Manastırı görevlisi Hüseyin Baki, manastırın bin 400- bin 500 yıllık bir geçmişi olduğunu ve binlerce ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, “Burası milattan sonra 4'üncü ve 5'inci yüzyıllarda kurulmuş bir yerdir. Bulunmuş olduğumuz bölge Doğu Kilisesi olarak geçer ve sadece ibadethane olarak kullanılmıştır. Kurucuları Aziz Paulus ve Barnabas isimli kişilerdir” dedi.
Yeğenleriyle manastıra gelen bir vatandaş “Hava sıcak olmasına rağmen gezmek için geldik. Burada dört tane ayrı kilise varmış. Şu anda dördüncü kilisedeyiz, gayet güzel” dedi.
Ailesiyle birlikte manastırı gezmeye gelen Rus uyruklu bir kişi ise “Taşucu'ndan ailecek buraya geldik. Burası çok güzel ve ilginç. Gerçekten keyif aldık” dedi.