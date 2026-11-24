Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Akduman, şunları kaydetti:

"Ben burada tamamen gerçek bir öğretmen olduğumu düşünüyorum. Her işi üstlenerek hayattaki amacımı ve sorumluluğumu yerine getiriyorum. Görevimi yaparken mutluluk duyuyorum. İnsanlar bana yardımcı oluyorlar. Köy öğretmeni olmak benim için çok farklı bir deneyim çünkü buradaki deneyimim bambaşka. Bütün sevgi doğal bir şekilde sana akıyor. Öğrencilerin sevgisi zaten bambaşka. Öğrencilerimin bana olan ilgileri, sevgileri olağanüstü derecede fazla."