Afife Jale’nin hayatı 28 yıl sonra AKM’de

1919 yılında, Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının önünde ciddi engellerin bulunduğu bir dönemde tiyatro sahnesine çıkarak Türk sahne tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atan Afife Jale’nin yaşamı, eserde farklı dönemleri üzerinden anlatılıyor.

Afife’nin hayatındaki dört ayrı dönem, dört farklı dansçı tarafından canlandırılırken; geçmiş ile bugün, gerçek ile hatıralar arasında kurulan anlatı, izleyiciyi sanatçının yaşamındaki mücadele, aşk ve kırılma anlarına götürüyor.

Afife’nin yaşamının son döneminden geçmişine uzanan hatırlama yolculuğunda farklı evreler; “Altın Afife”, “Kırmızı Afife”, “Mor Afife” ve “Gümüş Afife” karakterleriyle sahneye yansıtılıyor.

Yapım, Afife Jale’nin sahneye çıkma cesaretiyle attığı adımın kendisinden sonra gelen kadın sanatçılar üzerindeki etkisine ve Türk tiyatro tarihindeki öncü konumuna da vurgu yapıyor.