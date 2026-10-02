Afra Saraçoğlu'ndan uyuşturucu açıklaması. "Saçımda çıktı ama kullanıcı değilim"

Hiç beklemediği şekide raporda saç teli analizinde madde bulgusuna rastlandığını öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor" iddiasında bulundu.

Bu süreçte görev yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamlara teşekkür eden 28 yaşındaki Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”