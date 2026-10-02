Afra Saraçoğlu'ndan uyuşturucu açıklaması. "Saçımda çıktı ama kullanıcı değilim"
02.10.2026 09:53
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sırasında test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu, ilk açıklamasını yaptı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül'de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.
Operasyon sırasında yurt dışında olan ve döndükten sonra İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu da Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örnekleri alınan oyuncu, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
"EVİMDE YAPILAN ARAMADA SUÇ UNSURU VE YASADIŞI MADDEYE RASTLANMADI"
Saraçoğlu'na yapılan testlerin sonucu belli oldu. Oyuncunun saçında kokain maddesi bulundu. Bunun üzerine Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla sessizliğini bozdu.
Soruşturmadan haberdar olur olmaz yurtdışı seyahatini sonlandırarak kendi rızasıyla ülkeye döndüğünü ve sürecin başından itibaren adli makamlarla iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyleyen Saraçoğlu, evinde yapılan aramada hiçbir suç unsuruna ve yasadışı maddeye rastlanmadığını ileri sürdü.
"BÖYLE BİR KONUYLA GÜNDEME GELMEK EN SON İSTEYECEĞİM ŞEYDİ"
Hiç beklemediği şekide raporda saç teli analizinde madde bulgusuna rastlandığını öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor" iddiasında bulundu.
Bu süreçte görev yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamlara teşekkür eden 28 yaşındaki Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Böyle bir konuyla gündeme gelmek inanın en son isteyeceğim şeydi. Bu sebeple sizleri ve kamuoyunun gündemini meşgul ettiğim için içtenlikle özür dilerim. Yasadışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler.”
OPERASYONLAR EKİM 2025'TE BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.