Ağır abi olmaya karar vermişti. Murat Övüç eski tarzına geri döndü
30.05.2026 13:35
Hapishaneden çıktıktan sonra hem hayatında hem sahne tarzında değişiklik yapacağını açıklayan Murat Övüç, Bodrum'daki sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi.
Sosyal medyada başörtüsü takarak çektiği video sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.
Mahkemedeki savunmasında videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne süren sosyal medya fenomeni, eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia ederek yanlış anlaşıldığı için özür dilemişti.
102 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU
Hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Övüç, 102 gün boyunca Tekirdağ’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu kaldı. Femonen isim, geçen ay adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Hapishaneden çıkan Murat Övüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini çok özlediğini belirtmiş ve değişeceğine ve “Murat abi” olarak anılacağına dair vurgu yapmıştı.
"MURAT ABİ OLARAK YOLUMA DEVAM EDECEĞİM"
Ağır olacağına dair vurgu yapan 58 yaşındaki Övüç, “Gençlere güzel örnek olmak adına, onlarla güzel diyalog kurmak adına, onların Murat abisi olmaya, onlarla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya, onların gözünde iyi bir insan, temiz bir insan olmak adına Murat abi olarak yoluma devam edeceğim” diye konuşmuştu.
SON SAHNE KIYAFETİ GÜNDEM OLDU
Sahne kostümlerinde de değişikliğe gideceğini ve smokin ya da takım elbise giyeceğini “Özümüze dönüyoruz” diyerek açıklayan Murat Övüç eskiye döndü.
Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne alan ünlü isim, leopar desenli kıyafetini gözler önüne serdi. Övüç'ün leopar desenli sahne kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.