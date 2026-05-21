Ahu Tuğba'nın mirası dudak uçuklattı. Kızının açıklaması sonrası ayrıntılar ortaya çıktı
21.05.2026 14:40
Son Güncelleme: 21.05.2026 15:23
2024'te vefat eden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin servetiyle ilgili açıklaması gündem olurken, Tuğba'nın mal varlığının ayrıntıları açığa çıktı.
Türk sineması deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahu Tuğba, rol aldığı filmlerle 1980'li yıllara damga vurdu. Sonrasında ABD'ye yerleşen ve gözlerden uzak bir yaşam süren Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024’te Miami'de hayatını kaybetti.
69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi günler sonra ABD'den Türkiye'ye getirildi. Ünlü oyuncu, İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
ANNESİNİN VEFATI SONRASI ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Vefatının ardından kızının açıklamalarıyla gündeme gelen Ahu Tuğba bu kez servetiyle konuşuldu. Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Anjelik Calvin, uzun bir süre sonra İstanbul'a geldi.
Anjelik Calvin, annesinin ölümü sonrası ABD'deki evde kalamadığını ve piskolojik travma yaşadığını belirtti.
"Süreç boyunca otelde kaldım; babam sadece otel masrafları için 20-30 bin doların üstünde para harcadı" diyen Ahu Tuğba'nın kızı, hırsızlık durumu da yaşadığını belirtti.
"ANNEMİN MİRASI 5 KİŞİYE YETER"
Annesinin eşyalarının çalındığını söyleyen Anjelik Calvin, "Miras konusuna gelirsek; annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Harcamanıza bağlı tabi ki. Ama net bir rakam söyleyemem, günahtır" dedi.
Kızının sözleri sonrası Ahu Tuğba'nın mal varlığı gündem olurken, detaylar Nur Viral ile Sen İstersen'de ortaya çıktı.
Bir dönemin yıldız isimlerinden Ahu Tuğba'nın İstanbul'un en gözde semtlerinde daireleri, arsaları ve dükkanları olduğu öne sürüldü.
Anjelik Calvin, annesine olan özlemini de "Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin" sözleriyle aktardı.
AHU TUĞBA KİMDİR?
1959'da İstanbul'da dünyaya gelen Ahu Tuğba, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Koleji) mezun oldu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce eğitime başladı ancak yarım bıraktı. Metin Erksan tarafından Beyoğlu'nda keşfedilen Tuğba, 1974'te sinemaya adım attı. 1980'li yıllarda birçok projede rol alan hem rolleri hem de kendine has tarzıyla hafızalarda yer etti. Bir çocuk annesi Tuğba, 2024 yılında yaşamını sürdürdüğü ABD'de vefat etti.