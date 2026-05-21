Ahu Tuğba'nın mirası dudak uçuklattı. Kızının açıklaması sonrası detaylar ortaya çıktı

Annesinin eşyalarının çalındığını söyleyen Anjelik Calvin, "Miras konusuna gelirsek; annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Harcamanıza bağlı tabi ki. Ama net bir rakam söyleyemem, günahtır" dedi.

Kızının sözleri sonrası Ahu Tuğba'nın mal varlığı gündem olurken, detaylar Nur Viral ile Sen İstersen'de ortaya çıktı.

Bir dönemin yıldız isimlerinden Ahu Tuğba'nın İstanbul'un en gözde semtlerinde daireleri, arsaları ve dükkanları olduğu öne sürüldü.

Anjelik Calvin, annesine olan özlemini de "Keşke annem hayatta olsaydı da hiçbir şeyimiz olmasaydı. Herkes annesinin değerini bilsin" sözleriyle aktardı.