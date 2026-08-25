AKM yeni sezonda dünyaca ünlü isimleri ağırlayacak

AKM'de yeni sezon dünyaca ünlü isimlerle başlayacak

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 2026-2027 sanat sezonunda opera, bale, tiyatro ve konserlerin yanı sıra dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları ağırlayacak.

Eylül ayında başlayacak yeni sezonun açılışında Rusya'dan Novaya Bale topluluğu, "Bu Bir Masal Değil: Fındıkkıran" gösterisiyle sahne alacak.

"Amadeus" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Beethoven'ın 9. Senfonisi'ni seslendireceği Açılış Konseri de ayın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

26 Eylül-4 Ekim tarihlerindeki İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde ise Royal Philharmonic Orchestra, Emma Shapplin, Christian McBride, Arap Ulusal Orkestrası ve Anadolu Ateşi gibi isim ve topluluklar AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Yeni sezonda Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Afife Jale'nin hayatından esinlenen "Afife" oyununun yanı sıra 2027'de Puccini'nin "Turandot" operası da prömiyer yapacak. "Smooth" ve "Rüzgâr Ağacı" da ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Dünyaca ünlü piyanist Lang Lang ise Aralık ayında AKM sahnesinde olacak. Sezon boyunca "Kahve Konserleri", "Pazar Resitalleri" ve "Bir Pazar Sabahı Klasiği" gibi etkinlikler ile çocuk, opera, bale ve caz festivalleri de düzenlenecek.