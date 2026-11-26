Alacakaranlık yönetmeninden yeni Bond yorumu. "Pattinson'ı seçeceklerini düşünmemiştim"
26.11.2026 13:37
"Alacakaranlık" (Twilight) filminin yönetmeni Catherine Hardwicke, Robert Pattinson'ın James Bond rolü için seçildiğini duyunca yaşadığı şaşkınlığı anlattı.
Yeni James Bond rolü için Robert Pattinson'ın seçilmesinin yankıları sürüyor. Pattinson'a şöhreti getiren Alacakaranlık filminin yönetmeni Catherine Hardwicke de katıldığı programda bu konuyla ilgili konuştu.
Yönetmen, Pattinson'ın Bond rolünü oynayacağını öğrendiğinde şaşkınlıktan az kalsın yataktan düştüğünü söyledi.
"ÖĞRENDİĞİMDE AZ KALSIN YATAKTAN DÜŞÜYORDUM"
Catherine Hardwicke, "Londra'dan bir mesaj geldi. Az kalsın yataktan düşüyordum. Onu seçeceklerini hiç düşünmemiştim. The Batman'de oynadı, zaten çok ünlü. Onlar genelde pek tanınmayan oyuncuları tercih ediyor" dedi.
"ROBERT İLGİNÇ BİRİ, YOĞUN BİR ENERJİSİ VAR"
Hardwicke, 40 yaşındaki Pattinson'ı “İlginç biri, yoğun bir enerjisi var. Kafasının içinde bir sürü şey dönüyor. Tuhaf ve özgün. Kalıplara sığmıyor. En acayip şeyleri söylemekten çekinmiyor. Onun bu yanını seviyorum” diye anlattı.
Pattinson'ın rolü alması sonrası Alacakaranlk hayranları filmden bir sahneyi paylaşmaya başladı. O sahneden okul balosunun el ilanları dağıtılırken, kamera güneş gözlüğüyle arabadan inen Edward Cullen'a yöneliyor.
Catherine Hardwicke, o günü de "Güneş gözlüğünü takalım' demiştim. Robert arabadan indiğinde o kadar havalı görünüyordu, bize James Bond'u hatırlatmıştı. Galiba geleceği görmüşüz" diye anlattı.
Robert Pattinson, Alacakaranlık serisinde Washington'da yaşayan ve Bella Swan'la romantik bir ilişki kuran vampir Edward Cullen rolünü canlandırmıştı.
007 rolünü Daniel Craig'den devralacak olan Robert Pattinson, Josh O'Connor, Callum Turner ve Jack Lowden gibi meslektaşlarını geride bırakarak rolü aldı.
Amazon MGM Stüdyoları'nın yapımcılığını üstlendiği yeni Bond filmini Denis Villeneuve yönetecek. Hazırlıkları deva eden filmin senaryosunu ise Steven Knight kaleme alıyor.
Merakla beklenen yeni James Bond filminin vizyon takvimi henüz kesinleşmese de çekimlerin 2027'de başlaması, 2028 yılında da vizyona girmesi planlanıyor.