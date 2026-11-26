Catherine Hardwicke, "Londra'dan bir mesaj geldi. Az kalsın yataktan düşüyordum. Onu seçeceklerini hiç düşünmemiştim. The Batman'de oynadı, zaten çok ünlü. Onlar genelde pek tanınmayan oyuncuları tercih ediyor" dedi.

"ROBERT İLGİNÇ BİRİ, YOĞUN BİR ENERJİSİ VAR"

Hardwicke, 40 yaşındaki Pattinson'ı “İlginç biri, yoğun bir enerjisi var. Kafasının içinde bir sürü şey dönüyor. Tuhaf ve özgün. Kalıplara sığmıyor. En acayip şeyleri söylemekten çekinmiyor. Onun bu yanını seviyorum” diye anlattı.