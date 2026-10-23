Aleyna Kalaycıoğlu 7 ay sonra dışarıda. Davanın tanığı Bertin Yıldız'la görüntülendi
23.10.2026 10:03
Son Güncelleme: 23.10.2026 10:07
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada 210 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu, günler sonra ilk kez görüntülendi.
İstanbul Ümraniye'de geçen mart ayında rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve Kubilay Kaan Kundakçı isimli genç futbolcu yaşamını yitirmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız silah bulundurma”, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “Kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti.
Alaattin Kadayıfçıoğlu ise kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden tahliye edilmesinden günler sonra ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre Kalaycıoğlu, Ataşehir'deki bir mekanda görüntülendi.
Buluştuğu kişiyse, Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız'dı.
İkili gecenin sonunda mekandan ayrı ayrı çıktı.
Yıldız, Vahap Canbay'ın ayrılığın ardından Kalaycıoğlu'na farklı yollarla ulaşmaya çalıştığını ve yeniden barışmak istediğini öne sürmüştü.